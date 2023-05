Accordo con Allegri e nuovo allenatore: ci sono i contatti

La Juventus si prepara a vivere le ultime due giornate di una stagione ai limiti del surreale. Poi spazio al futuro tra dirigenza ed eventuali cambi in panchina

In una manciata di giorni la stagione della Juventus è volata ulteriormente verso il basso. L’eliminazione in semifinale di Europa League, la penalizzazione di dieci punti in campionato e il pesantissimo ko di Empoli fanno da contorno ad un finale di annata surreale per la truppa del criticatissimo Massimiliano Allegri.

Il clima resta infatti piuttosto particolare visto quel -10 che pesa tantissimo in classifica, per la corsa europea, ma tanto anche a livello mentale per i calciatori bianconeri. Di fronte le ultime due giornate di campionato da vivere per Vlahovic e compagni, con lo scopo di provare a lottare per i piazzamenti europei almeno sul campo, in attesa poi di quanto altro potrebbe eventualmente accadere.

Ciò che è certo è che il biennio di Allegri, al suo ritorno dopo cinque anni vincenti, non ha portato in dote alcun trofeo, e il suo futuro resta spesso in discussione, nonostante altri due anni di contratto a cifre rilevanti. All’orizzonte un obiettivo potenzialmente di campo, e poi ci sarà modo e tempo per tutto il resto, tra dirigenza e panchina.

Calciomercato Juventus, da Giuntoli al futuro di Allegri: contatti per Tudor

Gli umori dalle parti di Torino non sono al massimo, vista la situazione anche emotiva difficile da fronteggiare. Al netto di come finirà la stagione il prossimo punto da affrontare a livello organizzativo resta il nome del nuovo ds.

Come ribadito anche dall’edizione odierna del ‘Corriere di Torino’ il nome di Giuntoli è sempre lì e la sorpresa potrebbe essere relativa ad un triennale anziché un eventuale accordo di cinque anni. Dovrebbe essere scontato, secondo la stessa fonte, anche l’arrivo di Giuseppe Pompilio, braccio destro dell’attuale dirigente azzurro.

In caso di un eventuale addio di Massimiliano Allegri alla panchina juventina torna in auge ancora il nome di Tudor, che avevamo anticipato nelle scorse settimane, e per il quale ci sarebbero già stati contatti. Il tutto passando per un accordo con l’attuale allenatore, per ora comunque difficile.