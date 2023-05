Lukaku lo fa sbottare: Inzaghi finisce di nuovo in mezzo

Poco prima del triplice fischio, l’atteggiamento di Romelu Lukaku non è passato inosservato: ecco cosa è successo

Il doppio sigillo di Lautaro Martinez ha regalato un altro trofeo all’Inter di Simone Inzaghi, che non senza qualche difficoltà è riuscita a regolare una Fiorentina che ha impensierito e non poco la retroguardia nerazzurra. Due schiaffi del bomber argentino, però, hanno steso la “Viola”, consegnando ai nerazzurri la seconda Coppa Italia consecutiva.

Come detto, però, gli uomini di Italiano non hanno affatto demeritato ed escono dal confronto a testa alta, puniti da un paio di letture difensive errate. Nella ripresa, però, la reazione dei gigliati non è mancata, con i Viola che hanno sfiorato il gol del pareggio soprattutto con Jovic. Il forcing della Fiorentina ha costretto Inzaghi a varare un modulo più conservativo nei minuti finali di gara.

Cabral e compagni hanno provato ad avanzare in pianta stabile il proprio baricentro, profondendo il massimo sforzo. Dalla panchina dell’Inter, però, Acerbi non ha affatto digerito l’atteggiamento di Lukaku, reo di non essersi prodigato troppo in fase di non possesso. Pizzicato dalle telecamere, il difensore nerazzurro si è sfogato con Inzaghi, manifestando il suo disappunto per le mancate coperture in fase di non possesso di “Big Rom“. Presa di posizione che poi ha lasciato subito spazio ai festeggiamenti, per la conquista di un nuovo trofeo stagionale con cui l’Inter impreziosisce la sua bacheca.