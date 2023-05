Juventus, Moggi rimanda Del Piero: “Servono dirigenti, non icone” | ESCLUSIVO

Luciano Moggi si concede in un’intervista esclusiva per Calciomercato.it e analizza, tra i vari temi, l’eventuale approdo di Alex Del Piero alla Juve come dirigente

Ha trascorso 12 anni come direttore generale alla Juventus, dal 1994 al 2006, e oggi osserva il club bianconero da fuori con interesse. Luciano Moggi non ha mai smesso di appassionarsi ai temi più caldi del calcio moderno, anche quelli riguardanti il futuro del club bianconero.

Dalla dirigenza, al ruolo di allenatore, con la figura di Massimiliano Allegri in bilico, Moggi ha espresso la sua visione nell’intervista concessa sulle pagine di Calciomercato.it, non risparmiando concetti forti anche nei confronti di figure di rilievo per la tifoseria juventina.

Moggi in esclusiva: “Giuntoli alla Juve? Vanno bene tutti

Tra i primi temi affrontati con l’ex dirigente della Juventus, c’è stato quello legato a Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli accostato ai bianconeri proprio negli ultimi giorni. Su un suo eventuale approdo, Moggi ha dichiarato che: “Per la Juve del futuro, tutti i nomi sono giusti”.

Subito dopo, ha poi aggiunto: “Adesso la Juve vive con gente importante che sa fare il mestiere suo nei bilanci, nei conti, per cui serve un uomo di calcio. In questo momento qualsiasi nome va bene. Ci vuole un nome che abbia un passato, che abbia valide chance che possa portare avanti un certo lavoro. Nella Juve occorrono persone decisioniste, perché ad aspettare sempre il sì del padrone certe volte si perde tempo”.

Moggi boccia Del Piero: “Le icone da parte”

Di un certo peso anche il pensiero su un super campione che ha iniziato a vestire la maglia della Juventus appena un anno prima che Luciano Moggi approdasse in quel di Torino. Parliamo ovviamente di Alessandro Del Piero, da tempo chiesto a gran voce dalla tifoseria come figura dirigenziale.

Provare a seguire la strada di Nedved e Maldini, però, non è la scelta giusta per lo stesso Moggi, che in esclusiva per Calciomercato.it ha infatti dichiarato: “Alessandro è un grande giocatore del passato. Servono dirigenti più che icone. Per carità con tutto il rispetto per Alessandro, ma le icone vanno messe da parte, ora va pensato più alla costruzione della società”.

Un giudizio, infine, su Massimiliano Allegri e su un’eventuale riconferma: “Non so risponderle. Bisogna capire. Se analizziamo l’andazzo della Juventus, bene o male la troviamo seconda in classifica. Significa che con tutto che Max sia stato criticato, ha fatto un buon lavoro. Magari la gente dice che gioca male, ma gli altri fanno peggio della Juve“.