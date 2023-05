Juve, occasione sfumata: resta in Premier per 70 milioni

Niente da fare per la dirigenza bianconera a caccia del centrocampista ideale per rinforzare il reparto a disposizione di Allegri, ci pensa una grande rivale inglese

La Juventus chiuderà la stagione regolare con amarezza, sospinta dal vortice di delusioni sia sotto il profilo dei risultati sportivi che quello meramente economico, dirigenziale e strutturale. La mazzata dei dieci punti di penalizzazione in classifica è oramai decisiva e lascerebbe fuori dalla corsa alle competizioni europee un club che di Europa ne ha sempre vissuta molta.

Per molti, questa squadra è da rifondare da zero. O comunque soltanto in parte, salvaguardando solo quegli elementi che meritano davvero di restare. Al di là di quel che sarà il destino del tecnico Massimiliano Allegri, sul quale pendono ancora tanti dubbi e una serie irrefrenabile di critiche sulla recente gestione del gruppo bianconero tra campionato e fasi finali d’Europa League, ciò che maggiormente serve alla Juventus è un reparto mediano di spessore. Il solo ad essersi salvato è Adrien Rabiot, con qualche sprazzo di buon calcio dalle giovani leve. In estate andranno ufficialmente via anche altri centrocampisti girati precedentemente in prestito del calibro di Mckennie, Zakaria ed Arthur. A queste cessioni, dunque, dovrà necessariamente seguire almeno un sostituto di caratura internazionale che comunque non porterà però il nome di Alexis Mac Allister.

Calciomercato, niente da fare per la Juve: Klopp anticipa tutti

Seguito con attenzione nelle passate settimane dopo aver disputato un grandissimo Campionato del Mondo in Qatar, il centrocampista argentino ha smosso gli animi delle altre big di Premier League facendo faville anche con la maglia del Brighton di mister Roberto De Zerbi.

A puntare almeno 70 milioni di euro su di lui, a quanto pare, ci sarà il Liverpool di Jurgen Klopp. Tagliare fuori altre rivali come Manchester United e City non è stata opera semplice, ma secondo fonti argentine de ‘La Nacion’, il calciatore sarebbe vicinissimo alla firma coi ‘Reds’. Nulla da fare anche per le italiane, tra le quali figurava anche l’Inter da posizione defilata.