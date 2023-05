Inter, Inzaghi Re di Coppe: questa sera può entrare nell’Olimpo dei grandi

L’inter punta alla sua nona Coppa Italia questa sera contro la Fiorentina, mentre Inzaghi a diventare uno degli allenatori più vincenti della competizione

Che Simone Inzaghi sia un maestro delle Coppe, non è un segreto. E non siamo noi a dirlo, ma i risultati. Risultati che ha ottenuto fin da subito, da quando era l’allenatore della Primavera della Lazio.

Con loro, infatti, il tecnico piacentino ha portato a casa ben tre trofei. Due Coppa Italia nel 2013-2014 e nel 2014-2015 più una Supercoppa nel 2014. Alla guida delle prime squadre di Lazio e Inter, invece, le Coppe diventano sei. Con i biancocelesti la Coppa Italia del 2018-2019 più due Supercoppe nel 2017 e nel 2019. Con l’Inter una Coppa Italia, nel 2021-2022, con la possibilità di bissare il titolo questa sera, e due Supercoppe consecutive: quella dello scorso anno contro la Juventus, e quella di quest’anno contro il Milan.

Questa sera sarà un appuntamento importantissimo per il tecnico piacentino che, dopo aver perso la Coppa Italia contro la Juventus di Allegri nel 2026-2017, ha sempre alzato la Coppa al cielo. Importantissimo per confermarsi Re di Coppe, importantissimo per proseguire con lo spirito giusto questo finale di stagione tutto da scrivere e soprattutto per avere ancora di più la consapevolezza che l’Inter, le finali, non solo le gioca ma le vince anche. Con un appuntamento cerchiato in rosso, anzi rossissimo, il 10 giugno 2023. A Istanbul, contro il Manchester City.

Simone Inzaghi, inoltre, vuole entrare nell’Olimpo dei grandi. Con una vittoria questa sera, potrebbe diventare uno degli allenatori più vincenti della Coppa Italia. In questo momento il tecnico è a quota due e con tre raggiungerebbe Rocco, Bersellini e Liedholm. I più vincenti sono Allegri, Mancini ed Eriksson, che ne contano quattro.

Inzaghi e l’Inter, insieme ancora per tanti anni

“Resto al 100%. Ho un contratto e non mi sono mai sentito un precario. Poi sappiamo che noi allenatori siamo giudicati dai risultati che riusciamo ad ottenere”. Con queste parole Inzaghi, in conferenza alla vigilia di Fiorentina-Inter, ha risposto alle domande dei giornalisti.

Parole che confermano quelle di Beppe Marotta, che ha elogiato il lavoro del tecnico piacentino che si è dimostrato all’altezza del ruolo che ricopre. Momenti bui ce ne sono stati, ma Inzaghi è riuscito a “leggere poco e ascoltare poco” (riferito alla stampa, ndr) come da lui stesso dichiarato, e uscire fuori da un periodo negativo dal quale sembrava impossibile venir fuori. E ora, Inzaghi e l’Inter, sono pronti a scendere in campo per continuare a vincere. Insieme.