“Domani via dall’Inter”: succede tutto durante la finale di coppa Italia

L’Inter subito sotto di un gol della finale di coppa Italia contro la Fiorentina e i tifosi si scatenano: via subito

Inizio decisamente in salita per l’Inter che dopo neanche tre minuti di gioco si è trovata sotto di un gol nella finale di coppa Italia.

La Fiorentina è stata abile ad approfittare di una dormita della difesa nerazzurra che ha messo insieme una serie di errori a raffica. Dal lancio sbagliato di Acerbi, a Dumfries che non riesce a recuperare in tempo, per finire con Dimarco che resta alto e lascia sguarnita la sua posizione. Nico Gonzalez ha vita facile nel battere Handanovic, anche se poi ci pensa un altro argentino a ribaltare il match: Lautaro Martinez.

Prima del gol del pareggio, Dumfries spreca un pericoloso contropiede ed è anche per questo che i tifosi nerazzurri si scatenano contro di lui. Sui social i messaggi di critica all’olandese sono tanti e molti chiedono l’addio immediato.

Fiorentina-Inter, Dumfries nel mirino: “Va tolto subito”

Denzel Dumfries è il bersaglio dei tifosi dell’Inter durante il primo tempo della finale di coppa Italia. L’olandese, da tempo al centro delle voci di mercato, non convince affatto i sostenitori nerazzurri che implorano Inzaghi di toglierlo subito.

Ma c’è chi va anche oltre e si immagina una cessione immediata, a qualsiasi costo, dell’esterno: “Dumfries con Handanovic possono andarsene anche domani”. Giudizio netto come i (non pochi) che non sono convinti delle qualità dell’olandese, definito a più riprese scarso. Contro Dumfries si è scagliato anche Inzaghi che lo ha ripreso in più di un’occasione.

Ecco alcuni tweet:

Ti prego Simone togli Dumfries , stiamo solo perdendo tempo! #FiorentinaInter — _titto_91 (@c_Davide) May 24, 2023

Ne ho odiati di calciatori

Ma mai quanto Dumfries Lo soffro troppo — Muzian🫨 (@MussianoOff) May 24, 2023

Ma quanto è scarso Dumfries — Eros (@eros_lego23825) May 24, 2023

Dumfries insieme ad Handanovic possono andarsene anche domani #FiorentinaInter pic.twitter.com/oNW4HjEqQO — agиe✨ (@agnexnicozale) May 24, 2023

Dumfries oggi è in versione serie B — lallero martinez e scherzone inzaghi (@razorback7851) May 24, 2023

Vi prego levate Dumfries — franzpuntoit. (@franzpuntoit) May 24, 2023

Dumfries é il nostro punto debole — Ancar2022 (@Ancar2023) May 24, 2023