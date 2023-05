Doccia gelata Juve: destinazione decisa per Rabiot

Sono settimane decisive in casa Juventus anche in vista del calciomercato estivo e sul fronte Rabiot. Un altro top club piomba sul francese

Il sempre più probabile addio alla prossima Champions League cambia gli scenari in casa Juventus anche in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Come noto, una delle priorità del club è il rinnovo di Adrien Rabiot.

Come ammesso dallo stesso centrocampista francese, per il suo futuro la Champions “è una competizione importante e io voglio lottare ad alti livelli. Sarà un punto importante per il futuro. In questo momento mi sento bene, ma non so cosa succederà. L’importante è dare il 100%, poi parlerò con la società ma ora ci sono cose più importanti”. Nel frattempo è arrivato il nuovo -10 in classifica e dopo il clamoroso crollo di Empoli la qualificazione alla prossima Champions League è sempre più lontana. L’ex PSG, ancora in scadenza a giugno, fa gola ad un altro top club.

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco su Rabiot

Secondo quanto riportato da Christian Falk della ‘BILD’, anche il Bayern Monaco sarebbe piombato sulle tracce di Rabiot per la prossima stagione.

Il club bavarese avrebbe l’ex Paris Saint-Germain in cima alla lista per rinforzare il centrocampo, vista la sua situazione alla Juventus: Rabiot fa gola a parametro zero con un rinnovo in bianconero sempre più complicato. Non mancherà però la concorrenza. Come noto, infatti, sulle tracce del francese ci sono diversi top club di Premier League. La Juve, invece, appare sempre più lontana.