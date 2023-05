Cosa possiede John Elkann? Guadagno, patrimonio e fatturato

John Elkann è diventata la figura di spicco di casa Agnelli, ma sapevate a quanto ammontano i suoi guadagni e il suo patrimonio?

Da diversi anni a questa parte la figura di John Elkann è diventata una delle più importanti nel mondo dell’imprenditoria italiana. Un uomo che si è fatto apprezzare per il grande senso per gli affari che lo ha sempre contraddistinto e che lo ha portato ad accrescere il proprio patrimonio.

L’ascesa di John Elkann è iniziata nel 2003, quando morì suo nonno Gianni Agnelli e quest’ultimo lo designò come vicepresidente del Gruppo Fiat. Il suo ruolo divenne sempre più importate con l’arrivo di Sergio Marchionne cambiò le sorti di un gruppo in crisi.

Nel 2010 diventò il Presidente del Gruppo Fiat, ma ebbe fin da subito il sogno di poter ampliare sempre di più gli orizzonti della casa torinese. Fu il principale promotore del Gruppo Stellantis, una società che comprende al proprio interno diverse tra le società automobilistiche più importanti al mondo.

Ne è diventato sin da subito il Presidente, carica che gli garantisce un contributo annuale di 7,9 milioni di Euro, come riportato da “AlVolante”. Il Gruppo Stellantis non ha mai inglobato la Ferrari, con il Cavallino Rampante che è passato a sua volta a John Elkann il 25 luglio 2018, giorno della morte di Marchionne. Da questa carica il suo compenso risulta essere invece di 4,48 milioni di Euro.

Secondo la nota rivista Forbes, John Elkann possiede un patrimonio di circa 2,1 miliardi di Euro, il che lo porta a essere il ventiseiesimo uomo più ricco in Italia.

John Elkann: case, macchine e quote azionarie

Il patrimonio di John Elkann non si limita ovviamente solo ai derivati dei ruoli di Presidenti di Ferrari e Gruppo Stellantis, ma sono anche altre le aziende da lui possedute. Detiene infatti il 100% della PartnerRe, una società di assicurazione, e il 27% di CNH Industrial, azienda che si è sviluppata nella produzione di macchinari agricoli.

A essi si deve aggiungere anche il 55% legato alle quote azionarie del Gruppo Editoriale GEDI. Infine gli sono state affidate il corrispettivo del 58,8% delle quote societarie legate alla famiglia Agnelli.

In ambito immobiliare John Elkann non si è mostrato secondo a nessuno, infatti ha voluto portare avanti una serie di investimenti in tutta Europa. La sua abitazione si trova a Torino, in modo tale da poter controllare da vicino i suoi affari, ma Forbes spiega come John abbia investito in una serie di immobili a Londra, tra cui il progetto del Centre Point.

Non possono di certo mancare anche delle macchine potenti e sportive, con John Elkann che si può permettere anche una Ferrari Purosangue, una vettura da 390 mila Euro.