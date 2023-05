Chiellini durissimo dopo la partita: “Pagliaccio”

Giorgio Chiellini continua a vivere la sua avventura in MLS con la maglia del Los Angeles Fc. Dopo il derby non sono mancate le frizioni nei confronti di un avversario

Dall’estate 2022 Giorgio Chiellini ha intrapreso una nuova strada sul viale del tramonto di una straordinaria carriera. Il forte difensore italiano è infatti finito in quel di Los Angeles dove non ha perso il vizio delle vittorie, portando a casa subito un trofeo con la MLS Cup.

Il classe 1984 ex Juventus ha ancora tutta l’intenzione di provare a dare una mano alla sua squadra, al netto dei soliti problemi fisici che lo accompagnano ormai da qualche tempo. Chiellini deve però raccogliere anche qualche delusione, ultima delle quali l’eliminazione di questa notte dalla US Open Cup per mano dei rivali dei Galaxy in un acceso derby di Los Angeles.

Da quasi un paio di mesi Chiellini è costretto a rimanere ai box a causa di un infortunio e ieri era impegnato quindi nelle vesti di tifoso per sostenere la squadra allo stadio. Ko per 0-2 per il Los Angeles Fc abbattuto sotto i colpi dei rivali, con particolare riferimento all’ex Barcellona Riqui Puig autore di un gol meraviglioso con annessa esultanza particolare che ha innescato una polemica con anche Chiellini protagonista.

Derby di Los Angeles: Puig gol ed esultanza, Chiellini non ci sta

Puig ha realizzato un gol da campione vero partendo dalla trequarti e penetrando in area fino a battere il portiere di LA ad inizio ripresa. L’esultanza è stata poi una vera e propria citazione all’ex compagno Lionel Messi: lo spagnolo si è tolto la maglia e l’ha rivolta ai tifosi come fece l’argentino al Bernabeu qualche anno fa.

Lo stesso Giorgio Chiellini deve essere rimasto particolarmente infastidito dalla cosa visto che in zona mista, durante un’intervista di Riqui Puig, lo ha preso di mira urlandogli ‘payaso’, ovvero ‘pagliaccio’, prima di andare via.