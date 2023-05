Chi è il più ricco degli Agnelli? La verità viene a galla

La famiglia Agnelli è tra le più note e famose nella storia d’Italia, ma non tutti sanno chi è il più ricco di tutti.

Difficile pensare a una famiglia più ambita e conosciuta in Italia rispetto a quella degli Agnelli, personaggi che da sempre hanno scandito la storia del Belpaese. Da Giovanni fino a Gianni passando per Umberto e ora John, Lapo e Ginevra, figure iconiche che si sono arricchite nel corso degli anni.

Il patrimonio complessivo della famiglia Agnelli è uno dei più esorbitanti d’Italia, infatti si stanzia attorno ai 150 miliardi di Euro. Ovviamente il tutto deve tenere in considerazione le varie attività della famiglia, con il Gruppo Exor che garantisce i maggiori introiti.

La suddivisione delle quote azionarie di questo Gruppo permette di stabilire con certezza di chi sia il vero Paperone di casa Agnelli e il suo nome è John Elkann. A lui infatti spetta la bellezza del 58,8% delle quote azionarie di Exor, il che significa che può gestire circa 90 miliardi di Euro.

Questo non vuol dire che questo sia il suo patrimonio, si tratta di liquidità dell’azienda, ma in totale John Elkann può vantare conto in banca da 2,1 miliardi di Euro. Cifre che fanno veramente girare la testa e che lo portano a essere nettamente il numero di casa Agnelli.

John Elkann il più ricco in casa Agnelli: quanto guadagno Lapo, Ginevra e Andrea Agnelli?

Le quote azionarie del Gruppo Exor sono redistribuite tra i tre fratelli Elkann, ma se John possiede la netta maggioranza, il resto è diviso equamente tra le parti. A Lapo e a Ginevra infatti spetta un totale del 20,6% a testa e per entrambi il patrimonio stimato è di 900 milioni di Euro a testa.

Anche in questo caso i guadagni sono decisamente elevati, ma sommando i loro patrimoni non si arriva comunque a quello di John. Cifre inferiori, anche se considerevoli, per l’ex Presidente della Juventus Andrea Agnelli.

Il nipote di Gianni infatti possiede indicativamente un patrimonio di 400 milioni di Euro, anche se adesso non potrà più contare sullo stipendio da numero uno dei bianconeri. In quel caso riusciva a rimpinguare il proprio patrimonio con 500 mila Euro ogni anno.

Nonostante i soldi in famiglia non manchino di certo ha fatto scalpore la battaglia che Margherita Agnelli ha portato avanti negli ultimi anni. La figlia di Gianni Agnelli infatti ha portato in causa la famiglia in quanto il pagamento di 1,3 miliardi di Euro legati all’eredità è considerato troppo basso.

Nel 2015 la prima sentenza in tribunale bocciò il ricorso di Margherita, ma di recente ha riaperto la causa in seguito alle accuse di falsa testimonianza da parte del notaio.