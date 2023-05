Chi è il giocatore che ha il record di presenze in Serie A?

In Serie A esiste un giocatore che ha scritto una pagine incredibile di questo sport; andiamo a vedere di chi si tratta.

Tra i giocatori più iconici del calcio troviamo, senza ombra di dubbio, Buffon; l’estremo difensore azzurro ha vissuto gran parte della sua carriera con la maglia della Juventus scrivendo, in bianconero, pagine importantissime di calcio.

Parliamo di uno dei portieri più forti del calcio italiano e non solo; abile sulle uscite e nel guidare la fase difensiva, ha una leadership innata e riesce a dare tranquillità a tutta la squadra.

Nella sua carriera ha vinto tantissimi trofeo e ottenuto traguardi, personali, non di poco conto; da questo punto di vista non possiamo non citare il record di imbattibilità ottenuto nella stagione 2015/2016 quando superò Sebastiano Rossi arrivando a 973 minuti senza subire gol.

Buffon, però, ha ottenuto un altro record importante all’interno della sua straordinaria carriera; stiamo parlando del numero delle volte in cui è sceso in campo in Serie A.

Altro dato che certifica quanto questo giocatore sia stato (e continua ad essere) molto importante per il mondo del calcio.

Buffon numero presenze in Serie A

E’ vero che, per un portiere, è più facile giocare con continuità; meno semplice è avere lo stesso rendimento per tutta la carriera. Buffon ci è riuscito; fin dagli esordi ha dimostrato di essere tra gli estremi difensori più forti.

Il trasferimento alla Juventus è stato, senza dubbio, il salto di qualità nella carriera di un giocatore che è stato capace, dal primo momento, di prendersi un posto da titolare in un club come quello bianconero.

Stagione dopo stagione, ha costruito il record di presenze in Serie A; Buffon ha giocato nel massimo campionato ben 657 volte. Un numero impressionanti di partite dove ha saputo dimostrare tutte le sue qualità facendo innamorare i suoi tifosi.

Record veramente importante; nel calcio i record sono fatti per essere battuti ma è difficile immaginare che, nel breve tempo, Buffon possa veder superato il suo primato di 657 partite nel massimo campionato italiano.