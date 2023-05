Chi è il giocatore che ha il record di gol consecutivi in Serie A?

Andiamo a scoprire chi è il giocatore che è stato capace di segnare più gol consecutivi nel massimo campionato italiano.

Cristiano Ronaldo è uno dei giocatori più forti che ci siano al mondo: giocatore che è stato in grado di far innamorare i tifosi di tutte le squadre in cui ha giocato e anche il popolo della nazionale portoghese.

Un giocatore completo sotto tutti i punti di vista: forte fisicamente, abile nel gioco aereo (è dotato di uno stacco incredibile), tecnico e con la possibilità di segnare in qualsiasi modo e da qualsiasi posizione.

I suoi numeri sono impressionanti e fanno di Cristiano Ronaldo uno dei finalizzatori più forti nella storia del calcio; il portoghese è stato anche in Serie A dove ha vestito la maglia della Juventus.

Il club bianconero, all’epoca, era una squadra che poteva permettersi anche un giocatore come Ronaldo e il suo acquisto fece impazzire di gioia i tifosi bianconeri. Il portoghese, con la maglia della Juventus, ha scritto pagine importanti di calcio stabilendo anche un record a dir poco incredibile

Cristiano Ronaldo record di gol consecutivi alla Juventus

Come abbiamo detto, Ronaldo è uno dei giocatori più forti ed è decisamente letale all’interno dell’area di rigore avversaria. Il classe 1985 ha messo le sue capacità realizzative a disposizione della Juventus.

Grazie ai suoi gol, i bianconeri hanno raggiunto traguardi importanti; a livello personale, invece, Cristiano Ronaldo è riuscito ad ottenere un primato assolutamente incredibile.

Nella stagione 2019-2020, in cui la Juventus ha vinto lo scudetto davanti all’Inter, il portoghese ha totalizzato in totale trentuno gol.

Di questi, però, ne ha messi a segno sedici consecutivi; in undici giornate di quel campionato, Cristiano Ronaldo ha realizzato sedici gol.

Un numero a dir poco incredibile e che gli ha permesso di superare il precedente record di Quagliarella; il centravanti azzurro, sempre in undici partite, aveva messo a segno quattordici gol.

Riuscire a trovare la via della rete per sedici partite consecutive, nel massimo campionato italiano, non è per nulla semplice considerando le difficoltà (soprattutto tattiche) della Serie A.

Solo un giocatore come Cristiano Ronaldo, di una qualità decisamente superiore alla media e con una forza fisica strepitosa, poteva realizzare sedici gol consecutivi in undici partite.

Nel calcio può succedere di tutto e i record sono fatti per essere battuti; è possibile immaginare, però, come il primato del portoghese sia destinato a restare intatto per diverso tempo.