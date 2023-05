Totti presenta la Coppa Italia e manda un messaggio a Mou: “Prospettive diverse” | VIDEO CM.IT

Presentata la Coppa Italia a Roma, tra gli ospiti anche Totti che oltre al match ha parlato anche di Mourinho

La Coppa Italia arriva a Roma. Domani sera è in programma allo stadio Olimpico la finale della competizione nazionale tra Fiorentina ed Inter e il trofeo è arrivato oggi nella capitale.

Tanti anche i campioni presenti alla stazione di Roma Termini, alcuni arrivati proprio a bordo di un treno “griffato” per l’occasione. Tra loro tanti ex vincitori del trofeo ed ex campioni del Mondo. Da Francesco Totti a Fabio Cannavaro, da Luca Toni ad Andriy Shevchenko, passando per Nelson Dida, Ciro Ferrara, Giampaolo Pazzini, Cristian Brocchi, Gianluca Zambrotta e Sebastian Frey. Tanti di loro hanno giocato anche con le maglie di Inter e Fiorentina per una gara che assegnerà il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana, vinta dai nerazzurri con un netto 3-0 contro il Milan.

Tra gli ospiti che hanno preso parola anche Francesco Totti, che alla presentazione della finale non ha voluto sbilanciarsi: “Sarà certamente una bellissima partita, ma non è semplice dire chi vincerà. Sia l’Inter che la Fiorentina sono arrivate in finale nelle rispettive coppe e stanno disputando un’ottima stagione. Siamo felici che l’Italia possa raggiungere questi risultati”.

Inevitabile però un punto sulla Roma: “Non ci sarà molta Roma allo stadio, visto che in campo ci saranno Inter e Fiorentina. Penso ci saranno tanti toscani… La Roma? Vincendo l’Europa League hai un’altra mentalità e un altro approccio al futuro, ma anche se dovesse perdere Mourinho rimane sempre Mourinho. È chiaro però che vincendo ci sarebbero prospettive diverse”.