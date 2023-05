Svolta Ronaldo-Al Nassr: addio immediato e maxi squalifica

Clamorosa indiscrezione sul futuro di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr: possibile addio immediato e ipotesi sospensione. Tutti i dettagli

I 13 gol e 2 assist realizzati in 17 presenze complessive sono solo una magra consolazione per Cristiano Ronaldo. Il suo Al-Nassr, infatti, è già stato eliminato da Coppa e Supercoppa e rischia di perdere anche il campionato saudita.

I primi mesi di CR7 sono ben al di sotto le aspettative e l’ex Juventus sta facendo parlare di sé più per le reazioni ai fischi finali dopo risultati negativi o per brutti falli commessi in campo. In Arabia Saudita e non solo si parla già di un’avventura al capolinea per il cinque volte Pallone d’Oro, nonostante il ricchissimo contratto firmato lo scorso gennaio. La volontà del centravanti, a poche giornate dalla fine della stagione, sarebbe quella di tornare in Europa.

Calciomercato, Ronaldo vuole l’Europa: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da ‘Foot Mercato’, Cristiano Ronaldo potrebbe rescindere il suo contratto con l’Al-Nassr. In caso di rescissione unilaterale, però, CR7 dovrebbe pagare un pesante risarcimento al club.

Ma non solo. Stando a quanto riferito dal portale, infatti, per l’ex attaccante di Real Madrid e Juventus potrebbe essere prevista anche una sospensione di ben quattro mesi. Di fatto una maxi squalifica che lo terrebbe addirittura lontano dai campi fino alla prossima stagione.