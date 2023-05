Inter-Milan, la rivelazione: “Vorrei giocare con lui”

Inter-Milan, derby sul mercato, ma nel frattempo il giocatore parla chiaro: “In futuro vorrei giocare con lui”

Una salvezza ancora da conquistare, dopo essere stato accolto la scorsa estate come un re. Le sue lacrime, al suo arrivo a Lecce, avevano commosso tutti. Ora Samuel Umtiti può dire di essere tornato.

Il difensore centrale, campione del Mondo con la Francia cinque anni fa, sembrava ormai destinato a chiudere la carriera. Infortuni e campo sostanzialmente mai visto nelle ultime stagioni a Barcellona e neppure 30 anni sulla carta d’identità. La stagione in giallorosso è stata per lui fondamentale per rilanciarsi. E ora tante sono le squadre che hanno messo gli occhi su un giocatore che ancora tanto si sente di poter dare.

Inter e Milan, Umtiti chiaro: “Voglio giocare con Lacazette”

Umtiti è sotto contratto con il Barcellona fino al 2026. La sua permanenza a Lecce appare pressoché impossibile, ma non è detto che il giocatore non possa restare in Italia.

Il centrale nato in Camerun piace infatti a Inter, Milan e Roma. Sulle sue tracce ci sono anche club di Ligue 1. Umtiti ha dimostrato in questa stagione di essere tornato in piena condizione, affidabile e con un rendimento costante e sempre sopra la sufficienza. Ecco perché potrebbe fare comodo a tutte e tre le big. L’Inter perderà Skriniar e un difensore esperto come Umtiti potrebbe tornare comodo nello scacchiere nerazzurro. La Roma necessita un centrale mancino e il francese farebbe sicuramente comodo. E anche il Milan, che ha dimostrato qualche pecca difensiva, potrebbe aggiungere il transalpino alla sua già numerosa colonia.

Certo il Barcellona, disposto a cederlo vista la situazione finanziaria e visto che non rientra nei piani della società, vorrebbe cercare di monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Nel frattempo però il giocatore, a ‘Canal Plus’, ha parlato del proprio futuro: “Tutti pensavano che la mia carriera fosse finita, ma sono venuto in Italia per riprendermi e sentirmi bene come calciatore per poter tornare in alto. Il Lecce è stato un trampolino. Mi sono trovato bene e ho potuto dimostrare tanto”. Poi l’ammissione: “Ho parlato con Lacazette, vorremmo giocare insieme prima della fine della nostra carriera, ma è ancora presto per parlarne”. Un segnale chiaro però: il ritorno a Lione non è da escludere e le parole del difensore manifestano una chiara volontà. Inter, Roma e Milan dovranno essere brave a convincere quindi non solo il Barcellona, ma anche lo stesso Umtiti.