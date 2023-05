Come diventare un calciatore di Serie A? Ecco tutti i passaggi

Il sogno dei bambini che iniziano a giocare a calcio è quello di poter diventare un calciatore di Serie A, ma quali sono le varie tappe?

Non vi è dubbio alcuno che il calcio sia lo sport più seguito e amato in tutta Italia, per questo motivo ogni paese e città hanno una scuola che permette di far crescere i propri talenti locali.

Per poter intraprendere la strada del calciatore professionista, prima di tutto è fondamentale essere guidato da persone esperte e che conoscano questo ambiente. L’iscrizione dunque in una scuola calcio seria e competente deve essere di primaria importanza.

Ovviamente chi inizia a giocare a calcio dovrà versare una quota per l’iscrizione, trattandosi di fatto di una vera e propria scuola. L’età minima per poter prendere parte a questa attività è di 5 anni, anche se ovviamente nulla vieta a un bambino di giocare con i propri amici e parenti anche prima di quell’età.

Per l’iscrizione alla scuola calcio inoltre è fondamentale presentare un regolare certificato medico che attesti che il bambino possa praticare dello sport. Tutti quanti i calciatori del mondo hanno dovuto svolgere questo primo passo per poter diventare quello che sono oggi.

Una volta passato questo step saranno le varie società di primo piano a visionare con i propri talent scout le abilità dei giovani talenti e capire chi può avere un futuro nel grande calcio e chi invece dovrà arenarsi anzitempo.

Come essere contattato dalle squadre di Serie A

Molto spesso le società calcistiche di Serie A sono in controllo di squadre satellite. Questo di fatto permette di avere un doppio settore giovanile, perché da un lato ci saranno i ragazzi che giocano già con la squadra principale e accanto verranno visionati anche gli altri talenti della provincia.

Per chi invece sogna il passaggio nelle grandi del calcio (Inter, Juventus e Milan), la rete di contatti si espande in tutta Italia. In questo caso però non sarà più possibile iscriversi pagando una quota, ma dovrà essere la società stessa a contattare la famiglia e la società di appartenenza del ragazzo per poterlo inserire nella propria squadra.

In base all’età, il ragazzo dovrà svolgere i vari step dei settori giovanili, non importa se questi passaggi inizino dai Pulcini o già dalla Primavera. Arrivati all’ultima categoria giovanile, solamente i migliori passeranno in Prima Squadra e a quel punto inizierà la carriera vera e propria.

Quando si arriva nella Primavera e si è tesserati di una società di Serie A, il consiglio per i vari calciatori è farsi seguire da un Procuratore. Ovviamente si può passare tra i grandi anche partendo dalle serie minori, dimostrando il proprio talento sul campo.