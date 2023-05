Bomba Mancini: addio Nazionale per il Napoli, cosa sta succedendo

Il Napoli va a caccia di un nuovo allenatore visto il probabile addio di Spalletti: Aurelio De Laurentiis punta Mancini

L’addio dopo l’impresa. Il Napoli campione d’Italia si appresta a salutare i protagonisti della cavalcata scudetto. Spalletti e Giuntoli potrebbero andare via a fine stagione anche se con motivazioni e destinazioni diverse.

Per il direttore sportivo, come raccontato da Calciomercato.it, c’è da superare l’ostacolo clausola per approdare alla Juventus. Un muro complicato da saltare che potrebbe portare anche alla permanenza fino al termine del contratto (2024). Diversa, invece, la situazione di Spalletti. La cena con De Laurentiis della scorsa settimana non ha portato ad un avvicinamento tra le parti e, al netto dell’annuncio che ancora manca, la sensazione è che il rapporto sia ormai destinato a rompersi.

Si apre quindi il toto-nome per il sostituto del tecnico di Certaldo e in queste settimane di candidati ne sono stati accostati tanti. Da Conte a Benitez, passando per Gasperini e arrivando a Luis Enrique, senza tralasciare Thiago Motta e Italiano. A questa lunga lista (che comprenderebbe anche Nagelsmann) si dovrebbe aggiungere anche un altro, clamoroso, nome: Roberto Mancini.

Calciomercato Napoli, Mancini per la panchina

L’attuale commissario tecnico dell’Italia potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli. Questa l’idea avuta da Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riportato da Valter De Maggio a ‘Il Corriere nel Pallone’.

Il presidente azzurro starebbe pensando, infatti, anche all’allenatore della Nazionale, legato alla Figc fino al 2026, per la prossima stagione. Una candidatura di livello internazionale e che potrebbe rappresentare uno dei colpi di teatro a cui De Laurentiis ha sempre abituato quando si è trattato di scegliere un nuovo allenatore.

Al momento però si tratta soltanto di un accostamento e la decisione definitiva deve ancora arrivare, come anche l’annuncio dell’addio di Spalletti alla piazza azzurra. Dopo lo scudetto è tempo di rivoluzione con il tecnico di Certaldo che potrebbe prendersi un anno di riposo e lasciare libera la panchina del Napoli. Ad occuparla potrebbe esserci a sorpresa Roberto Mancini che passerebbe così dall’azzurro Italia a quello dei partenopei. Ma non è ancora arrivato il momento del verdetto definitivo.