Biasin al contrattacco: “Hanno maltrattato la Juve”

La Juventus sembra tra due fuochi, i giocatori in difficoltà sul campo e la penalizzazione: le parole in diretta a sorpresa a favore dei bianconeri

La sconfitta con l’Empoli ha creato una ferita profonda nel mondo Juventus, ha scavato dopo l’eliminazione con Siviglia e la penalizzazione di dieci punti. Fino a toccare dei punti sensibilissimi, scatenando rabbia e delusione sia dentro che fuori il club bianconero.

Perché ora tutti se la prendono con il tecnico toscano, così come con i giocatori che in campo hanno fatto una pessima figura. A partire da un grande ex come Fabrizio Ravanelli, che ha addirittura invocato l’esclusione dalla rosa di chi non ha dimostrato attaccamento alla maglia come fece qualche anno fa Antonio Conte. Pensiero duro, ma che rispecchia il ‘common feeling’ anche di altri addetti ai lavori non di fede bianconera. Come Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Tv Play in onda su Twitch: “Non vedo niente di male a fare una gara estremamente difensiva, ma la Juve non ha neanche più questo. Ieri sembrava giocassero insieme per la prima volta. Non è accettabile in Serie A. Sono chiaramente in difficoltà, poi possono essere mille i motivi, ma in molte partite recenti c’è stato imbarazzo tra i giocatori in campo. Non pensavo di vederlo mai nella Juventus di Allegri”.

Biasin a Tv Play: “I tifosi siano arrabbiati con chi ha maltrattato la Juve”

Ovviamente l’analisi del momento della squadra bianconera non può prescindere da quella che è la situazione giudiziaria. E la penalizzazione decisa ieri dalla Corte Federale d’Appello di dieci punti che fa ‘retrocedere’ la squadra di Allegri fuori dall’Europa e alle spalle della Roma.

Il giornalista di ‘Libero’ – di nota fede interista – Biasin, in ogni caso, va con i piedi di piombo: “Bisogna stare attenti ed essere rispettosi. Ci sono in ballo tanti tifosi della Juventus e del calcio, ogni parola va pesata. Io sono dell’idea che sia sbagliato dire che la Juve debba essere radiata, ma penso che sia sbagliato anche puntare l’attenzione solo e soltanto sugli errori della giustizia sportiva. Però è vero che non si dovrebbe comminare una pena a 10 minuti dall’inizio della partita. Non si può vedere. Per rispettare i tifosi della Juventus bisogna dire che al di là della giustizia sportiva c’è chi ha commesso degli errori. Il tifoso deve essere arrabbiato, ma con chi ha maltrattato la sua maglia”.