Vlahovic pensa all’addio e inguaia la Juventus

Vlahovic e la Juventus, le strade possono separarsi: il mercato dei bianconeri si complica con l’addio del serbo

Il suo gol non è bastato, alla Juventus, per conquistare la finale di Europa League. Contro il Siviglia, entrando dalla panchina, Dusan Vlahovic aveva fatto centro, dimostrando che le sue doti sono ancora lì e non sono sparite, nonostante una annata complessivamente deludente. Ma proprio l’insoddisfazione può a questo punto giocare un ruolo cruciale nel suo futuro.

Difficile spiccare, nei bianconeri targati Allegri, con un modo di giocare che lo penalizza. E dunque il serbo può guardarsi intorno ‘inguaiando’ il club, come spiega il giornalista Luca Momblano a ‘Top Calcio 24’: “Vlahovic è un giocatore su cui aleggia un mistero incredibile, ha delle pretendenti in giro per l’Europa, ma non ci sono offerte ufficiali – dichiara – So che la Juve vuole proteggere questo investimento, ma il calciatore potrebbe proporsi sul mercato come scontento e l’acquirente sa che è più facile prenderlo così. Intanto, il riscatto di Milik non è ancora avvenuto, sebbene sembrasse scontato. Non credo che entrambi saranno alla Juve l’anno prossimo”. In tutto questo si segnala anche l’interesse del Chelsea per il bomber serbo: da Londra potrebbe arrivare un’offerta da 80 milioni. Un rebus delicatissimo da sciogliere e che a sua volta influirà molto sul futuro del club e sulle sue mosse.

Non solo Vlahovic, la Juventus e il mercato che verrà: le ultime su Milinkovic-Savic

Restiamo in Serbia, per un altro nome caldo per la Juventus, anche se in questo caso sul fronte acquisti: quello di Sergej Milinkovic-Savic. Momblano indica possibili scenari e la necessità di una ‘scelta’ per i bianconeri.

“Sia a livello quantitativo che di costo del reparto di centrocampo, visti i ritorni di Arthur, Zakaria, McKennie e Rovella, la Juventus necessita di cessioni ben fatte oppure il giocatore da inserire è uno, Frattesi – afferma – Ma non è il sostituto di Pogba né di Rabiot. Lo spazio ce lo hai per uno, Frattesi o Milinkovic-Savic, che costa meno del calciatore del Sassuolo“. In questo caso, dunque, c’è un dilemma da sciogliere non di poco conto.

Per quanto riguarda le fasce invece, Momblano illustra la necessità di interventi importanti: “Sugli esterni la Juve è costretta a fare mercato, Cambiaso lo terrà, ma non so se può fare il titolare. Intanto, la Juve sta cercando un accordo con la Lazio per il riscatto di Pellegrini, intorno agli 8-9 milioni di euro. Piace molto Parisi dell‘Empoli, ma il monitoraggio è su un profilo internazionale per trovare un giocatore pronto”.