Arriva l’offerta shock per Vlahovic: 80 milioni di euro

L’attaccante serbo potrebbe lasciare il club bianconero in caso di mancata qualificazione in Champions League

Nuovo interesse improvviso in casa Juventus per Dusan Vlahovic. A tentare il maxi colpo estivo dopo i numerosi sondaggi ricevuti dal centravanti serbo nel corso degli ultimi mesi potrebbe essere un nuovo club inglese, pronto a sferrare un’offerta irrifiutabile per aggiudicarsi il giovane bomber.

Come rivelato da ‘ESPN’ – dopo aver speso oltre 300 milioni di euro solamente nel mercato di riparazione dello scorso gennaio – il Chelsea avrebbe messo gli occhi sull’ex calciatore della Fiorentina. La società londinese presieduta dal ricco imprenditore Todd Boehly avrebbe già offerto sul piatto del club bianconero ben 80 milioni pur di bruciare la concorrenza. Una cifra più che sufficiente per convincere la Juve a lasciare andare l’attaccante.

Qualora poi, in vista dell’udienza presso la Corte Federale d’Appello, venissero confermate le indiscrezioni circolate in mattinata circa una nuova possibile penalizzazione da 12 punti in meno in classifica, la cessione di Dusan Vlahovic – più che un’opportunità di mercato per le casse della società bianconera – potrebbe diventare un’esigenza a fronte di una mancata qualificazione in Champions League e rinuncia forzata agli introiti Uefa.

Calciomercato Juve, il Chelsea offre 80 milioni per Vlahovic

A distanza di un anno e mezzo dall’approdo a Torino, dopo l’acquisto da oltre 80 milioni dalla Fiorentina, la Juventus potrebbe lasciare andare Vlahovic.

La sua ultima stagione in bianconero, in verità, non è stata particolarmente esaltante. In 26 presenze in campionato l’attaccante serbo è andato a segno in 10 occasioni, prendendosi dei lunghi periodi di astinenza che inevitabilmente hanno condizionato il rendimento della squadra. Il suo potenziale trasferimento al nuovo Chelsea di Mauricio Pochettino, poi, andrebbe a far sorridere soprattutto l’Inter.

Qualora il giovane attaccante dovesse sbarcare a Londra, andrebbe automaticamente ad escludere una possibile permanenza di Romelu Lukaku. Il belga, tornato a Milano con la formula del prestito secco, avrebbe più di una chance di poter ottenere dagli inglesi una nuova cessione a titolo temporaneo sempre all’Inter. La crescita evidenziata nell’ultimo scorcio di stagione, infatti, non è passata di certo inosservata tra i dirigenti nerazzurri.