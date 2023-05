Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 maggio

Da La Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 22 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 22 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della ‘Gazzetta dello Sport’ si concentra sul futuro di due big della panchina. Il Napoli batte l’Inter ma tengono banco le dichiarazioni di Spalletti che lascia presagire l’addio agli azzurri: “Regalo d’addio“. “Allegri vede Elkann” invece sul futuro del tecnico della Juventus, che è ancora piuttosto in bilico.

Il ‘Corriere dello Sport’ celebra ancora il Napoli campione d’Italia, per la vittoria contro l’Inter finalista di Champions nell’ultimo big match dell’anno: “L’ultimo sfizio“. “Juve, io non me ne vado“, in alto, è il titolo sulle dichiarazioni di Allegri che svela le sue intenzioni per la panchina bianconera.

Su ‘Tuttosport’, l’accento finisce sull’evento di giornata, l’attesa sentenza della Corte d’Appello federale sul caso plusvalenze che può infliggere una nuova pesante penalizzazione alla Juventus: “Juve, i punti della discordia“. Di spalla, il titolo sul pareggio del Torino contro la Fiorentina, un deludente 1-1 che fa chiedere: “Toro, ma la vuoi l’Europa?“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 22 maggio 2023

La nostra rassegna estera si concentra oggi sui titoli dei quotidiani sportivi spagnoli, sui quali c’è un protagonista d’eccezione.

Si tratta di Lionel Messi, ormai destinato all’addio al Psg e che potrebbe tornare al Barcellona. “Impacto Messi“, titolo di ‘Sport’, analizza i costi e i benefici dell’operazione, che porterebbe circa 230 milioni di euro nelle casse del club tra sponsor vari. “Messi, Operacion retorno” è il titolo del ‘Mundo Deportivo’, a dimostrazione che si tratta di ben più di una suggestione: al via la settimana decisiva.