Penalizzazione Juve, Mourinho: “È uno scherzo, compromessa validità campionato”

Mister José Mourinho scatenato dopo il pareggio in casa contro la Salernitana di Sousa: commento anche sulla penalizzazione della Juventus

Un punto che serve a poco in termini di classifica. Si può riassumere in questo modo il nuovo passo falso della Roma in campionato, che non riesce ad andare oltre al pareggio contro la Salernitana targata Paulo Sousa fra le mura dello Stadio Olimpico. I giallorossi, considerando la Serie A, non vincono addirittura dalla 30esima giornata (Udinese).

Mister José Mourinho, al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, dando il proprio pare anche sulla nuova penalizzazione di dieci punti inflitta alla Juventus: “Per me è uno scherzo. Abbiamo saputo questa cosa a due giornate dalla fine del campionato ed è strano per tutti, anche per la Juventus stessa. Se lo avessero detto a me prima di Monza o Bologna, avremmo avuto sicuramente un approccio differente al campionato. Noi siamo stati costretto a puntare tutte le nostre forze sull’Europa League. Sono dispiaciuto per Allegri e i suoi calciatori, dato che quei punti li hanno conquistati sul campo. Ma la verità è che la validità del campionato è stata compromessa. Non voglio parlare più di questo argomento“.

Alla domanda su cosa lascia il pareggio odierno, poi, lo Special One si è così espresso: “Nel primo ci sono state poca voglia di giocare e anche poca concentrazione. Probabilmente è un qualcosa dovuto ai numerosi cambi, ma la situazione non è semplice. Non è facile mettere in atto una gestione del genere. Sembrava che la Salernitana stesse giocando la finale di Champions e questo mi piace, è così che si fa nel calcio“.

Roma-Salernitana, Mourinho scatenato: frecciata a Pairetto e annuncio su Dybala

Il trainer di Setubal si è anche lasciato andare ad una frecciata nei confronti dell’arbitro Luca Pairetto, che ha diretto la sfida tra Udinese e Lazio. I biancocelesti hanno vinto con un rigore molto discusso trasformato da Ciro Immobile: “Pairetto bene come sempre, fa sempre il suo lavoro bene”.

Una frase che non lascia a tante interpretazioni. Mourinho, inoltre, è pessimista circa le condizioni di Paulo Dybala, oggi risparmiato in vista di Budapest: “Sta male, non so se torna tra dieci giorni. Non sono ottimista”. Che sia soltanto un po’ di pretattica? I tifosi giallorossi sperano.