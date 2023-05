Penalizzazione Juve, Casini ammette: “Ne abbiamo parlato”

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando anche della penalizzazione della Juventus

È stato un lunedì 22 maggio nerissimo per la Juventus targata mister Massimiliano Allegri, che si è sfogato duramente al termine della gara contro l’Empoli al Castellani. Una sconfitta pesantissima per i bianconeri, che probabilmente segna la fine delle speranze Champions della ‘Vecchia Signora’.

Neanche a dirlo, ha inciso tantissimo la nuova penalizzazione inflitta dalla Corte d’Appello Federale, che in questo caso ammonta a dieci punti. I calciatori bianconeri e lo stesso trainer livornese sono venuti a conoscenza di questo nuovo verdetto soltanto quindici minuti prima del fischio d’inizio dell’arbitro Giovanni Ayroldi. Un qualcosa che è stato a dir poco devastante psicologicamente parlando per Vlahovic e compagni, letteralmente travolti dalla compagine guidata da Paolo Zanetti. Sulla spinosa questione, a margine del Charity Gala Dinner, si è espresso anche il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’: “Se ne abbiamo parlato? Sì. Noi come Lega, però, non commentiamo le sentenze, specialmente quelle non definitive. Non sappiamo ancora come andrà avanti questa vicenda. Una volta che sarà conclusa, tireremo le nostre somme“.

Calcio italiano, Casini: “Servono investimenti sui giovani”

Casini, inoltre, dice la sua su come risollevare il calcio italiano: “Servono investimenti sulle infrastrutture e sui giovani. Noi, ad esempio, siamo riusciti a cambiare l’impostazione delle liste per quanto riguarda il campionato primavera, in modo da avere giovani italiani pronti già pronti e formati, anche in ottica Nazionale“.

Il presidente ha aggiunto: “Guardando il Mondiale Under 20 in Brasile, mi sembra che ci sia del buon materiale a disposizione e che diverse squadre stiano facendo un lavori importante sui giovani. C’è il tema riguardante le seconde squadre in Lega Pro, per cui la Serie A si sta battendo. Noi cerchiamo di fare tutto“.