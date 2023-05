Penalizzazione e crollo: per la Juve è un disastro

La richiesta della Procura Federale ha i suoi primi effetti: ecco le ultime notizie proveniente da Piazza Affari

Arrivano le prime ripercussioni dopo la richiesta da parte della Procura della Federcalcio di affliggere undici punti di penalizzazione alla Juventus.

Come era prevedibile, non arrivano, infatti, notizie per nulla positive da Piazza Affari, dove il titolo cede il 4,2% (0,27 euro per azione).

La situazione è dunque peggiorata rispetto alla mattinata, quando il titolo del club bianconero aveva aperto la seduta in calo di poco meno del 3% (con un valore di 0,2790 euro per azione). Un’apertura del genere era chiaramente attesa, essendo questo il giorno della nuova udienza della Corte federale d’Appello, che potrebbe riscrivere una nuova classifica in Serie A.

Il titolo della Juventus, chiaramente, non poteva non risentire del deferimento, arrivato venerdì a Borse chiuse, per il secondo filone di indagini, relativo alle manovre stipendi. Il verdetto da parte dei Giudici della Corte Federale è atteso, adesso, nel tardo pomeriggio, verosimilmente quando la Borsa sarà chiusa.