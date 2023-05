“Obbrobrio giuridico”, cosa succede dopo la nuova penalizzazione della Juventus

La nuova penalizzazione inflitta alla Juventus fa discutere: intervengono gli avvocati Sergio Santoro e Roberto Afeltra

Dieci punti di penalizzazione per la Juventus e l’assoluzione dei dirigenti senza delega (tra cui Nedved) a cui il Collegio di Garanzia dello Sport non aveva confermato l’inibizione.

Ovviamente la decisione della Corte di Appello Federale si è presa la scena, nonostante sia un lunedì di partite con la Roma che ha pareggiato contro la Salernitana e la stessa Juve in campo a Empoli. A parlare della questione sono intervenuti a Calciomercato.it su Tv Play due avvocati: Sergio Santoro e Roberto Afeltra.

La posizione di Santoro sulla penalizzazione inflitta è la seguente: “Per questioni di opportunità non ero favorevole ad una penalizzazione nella stagione corrente. L’unica cosa controversa erano i punti da togliere: non è una sentenza politica, nessuna lo è”. Santoro immagina la possibile reazione della Juventus: “L’unica soluzione è l’impugnazione al Tar per ottenere un risarcimento danni”.

Penalizzazione Juve, Afeltra: “Obbrobrio giuridico”

Oltre a Santoro, è intervenuto anche il legale Roberto Afeltra che ha avuto un giudizio non certo lusinghiero su quanto deciso in Corte d’Appello.

L’avvocato accende subito i riflettori sull’afflittività: “Si è deciso per l’assoluzione di tutti i soggetti che non impegnano la Juve e per 10 punti di penalizzazione: meno dei 15 di prima e più dei 9 di Chinè. Ora la problematica è l’afflittività. La società ha comunque salvato gli scudetti 2018-2019 e 2019-2020, ma resto convinto che la sanzione più corretta sarebbe stata un’ammenda”.

Ora i prossimi possibili passi: “Si può impugnare la sentenza ancora al Collegio di Garanzia dello Sport. La Juve domani dovrà fare richiesta di sospensiva”. Intanto Afeltra boccia la scelta dei giudici federali: “Questa sentenza si è incartata da sola: assolve i dirigenti senza delega della Juve. Poi i bianconeri vincendo tutte le tre partite, compresa quella con il Milan, va in Champions”.

Questo significherebbe la necessità di un intervento a livello europeo per escluderla: “La Uefa dovrà trovare un’altra strada se vuole togliere le coppe alla Juve, puntare sulla violazione del settlement agreement”. In conclusione, il giudizio tranciante: “Questa sentenza è un obbrobrio giuridico”.