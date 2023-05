HIGHLIGHTS | Matic illude, la Roma non vince più: è rissa nel finale

Altro passo falso in campionato della Roma targata mister José Mourinho, che non riesce a battere la Salernitana di Paulo Sousa all’Olimpico

È evidente come la testa sia proiettata alla finalissima di Europa League, che andrà in scena il prossimo 31 maggio. Quella è la data che potrà segnare la svolta della stagione della Roma guidata da mister José Mourinho, che punta fortemente alla conquista di un altro trofeo dopo la Conference.

Inevitabilmente, in campionato bisogna arrangiarsi, tant’è che lo Special One – per non rischiare nulla – ha lasciato in tribuna quest’oggi Paulo Dybala, d’accordo con l’attaccante argentino e con lo staff medico della compagine capitolina. La ‘Joya’ non era al cento per cento, di conseguenza si è preferito risparmiarlo. E anche la formazione scelta dal tecnico portoghese per giocare contro la Salernitana testimonia pienamente come il cammino in Serie A, a questo punto, sia passato decisamente in secondo piano.

Da diverse giornate, infatti, la truppa giallorossa non riesce più a conquistare bottino pieno di punti. Anche contro i granata di mister Paulo Sousa è giunto un pareggio, col match dello Stadio Olimpico che si è concluso sul punteggio di 2 a 2. Nonostante la salvezza già acquisita, i campani hanno dato del filo da torcere ai romanisti, sbloccando la contesa dopo appena dodici minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara, grazie ad una rete sensazionale dell’eterno Antonio Candreva. Nei minuti di recupero della prima frazione di gioco, tramite l’ausilio del Var, è stato annullato un gol a Ibanez, a causa di un fallo di mano di Belotti.

Serie A, Roma-Salernitana 2-2: marcatori, classifica e highlights

Parte la ripresa e i capitolini rispondono subito con Stephan El Shaarawy, ma gli ospiti non si abbattono e tornano in vantaggio dopo pochi minuti. Ci mette la firma, di tacco, il solito Boulaye Dia, sempre più inarrestabile sotto porta.

Questa rete, però, non basta a sconfiggere José Mourinho e i suoi uomini, i quali alla fine riescono a portarsi a casa un punto che non serve a molto in termini di classifica. Decisivo, in tal senso, Nemanja Matic, vero e proprio faro del centrocampo. Animi tesi nel finale, tant’è che è scoppiata la rissa e l’arbitro ha estratto il cartellino rosso in direzione di Paulo Sousa. Così praticamente si è chiuso il sipario.

Roma-Salernitana 2-2: 12′ Candreva (S), 47′ El Shaarawy (R), 54′ Dia (S), 83′ Matic (R)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 86, Lazio 68, Inter 66, Milan 64, Atalanta 61, Roma 60, Juventus** 59, Monza 52, Bologna 50, Torino 50, Fiorentina 50, Udinese 45, Sassuolo 44, Empoli* 39, Salernitana 39, Lecce 33, Spezia 31, Hellas Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.

*Una partita in meno

**Una partita in meno e dieci punti di penalizzazione