Clamoroso Vlahovic: tradimento in Serie A già deciso

Juventus a rischio ridimensionamento senza Champions League, il sacrificato potrebbe essere Dusan Vlahovic. Tradimento in Serie A ‘deciso’

Sono le ore più delicate per la Juventus per le note vicende extra-campo. Per il club bianconero si profila una nuova stangata per il caso plusvalenze e la conseguente esclusione dalla prossima Champions League.

Uno scenario che sta trovando conferme e che, se confermato, metterebbe ulteriormente in bilico il futuro dei big bianconeri senza la massima competizione europea. È il caso di Dusan Vlahovic, ma anche dei vari Bremer, Locatelli e Chiesa. A forte rischio ci sono anche i rinnovi di Di Maria e soprattutto Rabiot. La Juventus è a rischio ridimensionamento senza Champions League e nelle ultime ore si sta già parlando di possibili assalti esteri. Ma non solo.

Calciomercato Juventus, big sacrificato: il verdetto dei tifosi

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri utenti, in caso di clamorosi addiii, quale sarebbe il miglior colpo bianconero per le rivali storiche

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊#Juve a rischio ridimensionamento senza #ChampionsLeague: quale sarebbe il miglior colpo bianconero per le storiche rivali? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 22, 2023

Per il 48,8% il miglior colpo dalla Juventus sarebbe Vlahovic al Milan. Seguono con un ampio distacco Chiesa-Napoli (19,9%), Bremer-Inter (17,5%) e Locatelli-Roma (13,9%). Sono settimane già decisive in casa bianconera anche in vista del calciomercato estivo.