Chi è il giocatore più alto della Serie A? Il gigante è lui

Il portiere del Torino, Milinkovic, è il giocatore più alto della Serie A; un primato non da poco per l’estremo difensore dei granata.

In Serie A l’altezza è un dettaglio non da poco soprattutto in determinati ruoli; prendiamo, ad esempio, il centravanti che deve avere una certa altezza per poter essere importante nelle palle alte e, in questo modo, aiutare a far salire la squadra.

L’altezza, però, è importante anche se non soprattutto per i difensori che devono andare a lottare con gli attaccanti avversari.

Per un centrale difensivo è fondamentale essere alti anche se, nella storia del calcio, non possiamo non sottolineare il caso di Cordoba; l’ex giocatore dell’Inter aveva uno stacco impressionante pur non essendo un gigante.

Non possiamo, poi, non considerare il ruolo del portiere; l’estremo difensore, specialmente nelle palle alte, è fondamentale perché garantisce sicurezza alla squadra.

In Serie A abbiamo un portiere che è il giocatore più alto di tutto il massimo campionato italiano. Stiamo parlando di Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino e tra i giocatori più importanti del club granata.

Milinkovic è il giocatore più alto della Serie A: l’altezza precisa

Nella stagione del Torino non possiamo non dare importanza a Milinkovic-Savic; il portiere ha salvato il risultato in diverse occasioni. Estremo difensore abile nelle uscite, specialmente alte e con una buona reattività tra i pali.

Parliamo di un giocatore alto 2 metri e 2. Un vero e proprio gigante che protegge la porta del Torino e a cui, in determinate occasioni, è difficile fare gol.

Nell’uno contro uno, ad esempio, non è semplice superare Milinkovic; trovarsi di fronte un portiere di oltre due metri che copre, praticamente, tutta la porta complica (e non di poco) la vita agli attaccanti avversari.

I record sono fatti per essere superati e allora un giorno, magari, ci sarà un giocatore più alto del portiere del Torino; al momento, però, questo primato è solo di Milinkovic.