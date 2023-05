Allegri ne cambia sette per Empoli: la decisione su Szczesny

La Juventus si divide tra il campo e il verdetto sulle plusvalenze: le mosse di Allegri in vista del posticipo del ‘Castellani’

La Juventus gioca su due fronti nella giornata odierna. Da una parte il posticipo al ‘Castellani’ contro l’Empoli, dall’altra (e ancora più importante) l’attesa per la sentenza della Corte Federale d’Appello sul filone plusvalenze.

Il Procuratore Chiné ha chiesto in mattinata 11 punti di penalizzazione in classifica per la squadra bianconera: se la richiesta fosse accettata, la Juve scivolerebbe al settimo posto dietro la Roma e fuori al momento dalla zona Champions League. Intanto Allegri – che alla vigilia ha allontanato un possibile divorzio dalla ‘Vecchia Signora’ rimettendo comunque la decisione finale nelle mani della società – si focalizza sul campo e vuole voltare subito pagina dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia. In terra toscana saranno diverse le assenze: out gli infortunati Bonucci, Pogba, Fagioli e De Sciglio, oltre agli squalificati Danilo e Cuadrado.

Juventus, le scelte di Allegri per l’Empoli: Vlahovic e Di Maria fuori

Come annunciato dallo stesso Allegri, saranno diversi i cambi rispetto alla serata di Siviglia. Vlahovic in attacco non è al meglio per una leggera influenza e va verso la panchina, insieme a Di Maria e Chiesa.

L’argentino ha deluso in coppa e al suo posto si candida Milik per una maglia da titolare in coppia con Kean. A centrocampo, con Fagioli che ha terminato anzitempo la stagione, non è al meglio neanche Rabiot uscito malconcio dal ‘Sanchez Pizjuan’. A rimpiazzare dal primo minuto il francese dovrebbe essere Miretti, mentre sulla corsia destra spazio al baby Barbieri vista la squalifica di Cuadrado. Tra i pali riecco Perin e riposo per Szczesny, quest’ultimo protagonista delle ‘schermaglie’ con Allegri dopo l’uscita di scena in Europa League. Davanti al portiere italiano ex Genoa, Alex Sandro favorito su Rugani per rimpiazzare capitan Danilo.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Locatelli, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Kean.