Udinese furiosa: “Errore clamoroso, Immobile ha simulato”

Polemiche dopo la vittoria della Lazio contro l’Udinese: i friulani protestano per il rigore decisivo assegnato per il contatto Masina-Immobile

All’Udinese non va giù la sconfitta contro la Lazio e soprattutto l’episodio decisivo con il rigore assegnato ai biancocelesti e poi trasformato da Immobile.

Lo stesso bomber laziale era stato protagonista dell’episodio incriminato, giudicato falloso da Pairetto. Pierpaolo Marino, Direttore dell’area tecnica dell’Udinese, è una furia a fine partita davanti ai microfoni: “Siamo arrabbiati e inferociti per il rigore assegnato alla Lazio. E’ incredibile che al tempo del VAR non si riesce a vedere una simulazione simile di Immobile. E’ chiaro che Immobile si butta – tuona il dirigente bianconero a ‘DAZN’ – Ci dispiace che l’arbitro e il VAR non siano stati in grado di correggere un errore clamoroso e una simulazione netta da parte di Immobile, che si butta su Masina cercando il rigore”.

Marino prosegue parlando del comportamento della panchina della Lazio e soffermandosi sulla direzione di Pairetto: “Nell’intervallo l’arbitro è andato verso lo spogliatoio della Lazio per discutere con gente che lo criticava apertamente. Adesso in panchina va gente dello staff che non dovrebbe andare, è una cosa becera perché vanno a condizionare l’arbitro anche nel sottopassaggio. E ho l’impressione che questo atteggiamento poi abbia condizionato la direzione di Pairetto: gliel’ho anche detto, in modo garbato ed educato. Nella ripresa mi è parsa una direzione a senso unico e mi dispiace. L’arbitraggio non ci è piaciuto e spero che non succeda più, né a noi né a nessun altro”.