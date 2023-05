Spalletti e De Laurentiis premiati in campo: il tecnico ‘scappa’ via

Siparietto a centrocampo con protagonisti Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti prima di Napoli-Inter: il tecnico ‘scappa’ via

Si ripartirà da Spalletti o no? Questo l’interrogativo che accompagna il Napoli in questo finale di stagione. Conquistato lo scudetto, è già tempo di capire se c’è unità di intenti per continuare insieme o se si arriverà al divorzio.

Tra il tecnico di Certaldo e Aurelio De Laurentiis tutto può ancora succedere e sul futuro, insieme o meno, aleggia ancora il mistero. Ecco perché si scruta qualsiasi sguardo e si setacciano le dichiarazioni pubbliche per carpire qualche indizio. Ed ecco allora riflettori accesi al ‘Maradona’ per Napoli-Inter, partita che è stata preceduta da una piccola cerimonia con protagonisti proprio i due ‘contendenti’.

Prima del match, infatti, a centrocampo Carlo di Borbone ha consegnato una medaglia d’oro sia al presidente del Napoli che a Luciano Spalletti. L’occasione per vederli insieme e vicini, ma non per molto. Il tecnico, infatti, è entrato più staccato rispetto a De Laurentiis e Carlo di Borbone e ha partecipato alla mini-cerimonia lo stretto necessario.

Napoli-Inter, Spalletti fugge via: cosa è successo

Una volta ricevuta la medaglia, infatti, Spalletti si è subito diretto negli spogliatoi, richiamato però al centro del campo per la foto. Presenza comunque molto breve, visto che consumato il rito dello scatto della foto, l’allenatore ha fatto subito rientro – questa volta definitivamente negli spogliatoi – lasciandosi alle spalle Carlo di Borbone e soprattutto De Laurentiis.

Una ‘fuga’ in piena regola che magari potrà essere raccolta come un indizio su quel che sarà la decisione del Napoli e del tecnico sul futuro, o soltanto la fretta di tornare dai propri calciatori per gli ultimi preparativi prima del fischio d’inizio. In entrambi i casi, per avere conferma bisognerà aspettare. Se Spalletti scapperà davvero da De Laurentiis e dal Napoli o se resterà almeno un altro anno lo si capirà nelle prossime settimane. Intanto, si scrutano gli sguardi e si analizza le fughe, dentro e fuori dal campo.