Ribaltone Giuntoli-Juve: cambiano i piani, ecco il nuovo Ds

Novità sul possibile arrivo di Giuntoli alla Juventus. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti in casa bianconera sul nuovo Ds

È arrivata l’attesa notizia preannunciata da ‘Sky Sport’, nel corso di ‘Sky Calcio Club’, riguardante il futuro della Juventus ed in particolare il nuovo ruolo di direttore sportivo.

Nelle ultime ore si starebbe raffreddando la pista Giuntoli-Juve. Come riportato dall’emittente, e anticipato ieri dalla redazione di Calciomercato.it, si sta complicando la trattativa per l’arrivo dell’attuale direttore sportivo del Napoli a causa del veto del presidente De Laurentiis.

La società bianconera starebbe così riflettendo sull’operazione e, contestualmente, sta valutando la soluzione interna. Salgono così le quotazioni di Giovanni Manna, attuale dirigente a capo del mercato della Juventus Next Gen. Allegri non sarebbe stato interpellato dalla società sul nome di Giuntoli, l’unico veto che avrebbe posto riguarda però la Next Gen. Il tecnico, infatti, non vorrebbe cambiamenti a livello giovanile, che negli ultimi anni sta dando i suoi frutti. La novità, in sintesi, è che l’arrivo di Giuntoli alla Juventus non è più certo e sta crescendo l’ipotesi di non cambiare niente a livello dirigenziale. Il nuovo ds potrebbe diventare Manna.