Quante volte l’Italia non ha partecipato ai Mondiali? Lacrime azzurre

L’Italia ha regalato grandi soddisfazioni ai suoi tifosi ma anche dei momenti tristi come la mancata qualificazione ai Mondiali.

Quattro volte campioni del mondo, due volte campioni d’Europa; la nazionale italiana è, senza ombra di dubbio, una delle più importanti nella storia del calcio.

La storia degli azzurri è ricca di soddisfazioni e, da questo punto di vista, non possiamo non citare il successo agli ultimi Europei al termine di un percorso meraviglioso.

L’Italia, come tutte le nazionali, ha avuto anche momenti di grande delusione come, ad esempio, la sconfitta contro la Corea del Sud al Mondiale del 2002 o (ancora peggiore) la finale persa agli Europei del 2000 contro la Francia.

Proprio per quanto riguarda i Mondiali, andiamo a vedere quante volte l’Italia non ha partecipato alla più importante competizione a livello calcistico

Italia assente al Mondiale: è successo quattro volte

In molti, probabilmente, non si ricordano la vicenda del 1930 in un periodo dove il calcio era completamente diverso da quello a cui siamo abituati al giorno d’oggi.

La prima edizione della Coppa del Mondo si disputò proprio nel 1930 in Uruguay; edizione a cui non partecipò la nazionale azzurra.

Come riportato da Il Post, in quel periodo (per stabilire chi andava al Mondiale) non si disputarono le ormai classiche e canoniche gare di qualificazione. La maggior parte delle nazionali europee decise di non andare in Uruguay in modo da evitare un viaggio decisamente lungo.

La seconda volta senza Italia avvenne nel 1958 e questa volte le qualificazioni si disputarono; sempre basandoci su quanto riportato da Il Post, l’Italia (in un momento non semplice della sua storia); si giocò il tutto per tutto in casa dell’Irlanda del Nord.

Un match che sarebbe bastato pareggiare e invece gli azzurri persero due a uno non qualificandosi al Mondiale.

Arriviamo, ora, ai giorni nostri. Le ultime esperienze dell’Italia alla Coppa del Mondo sono state decisamente negative. Fuori ai gironi nel 2010 e nel 2014, non qualificati alle due edizioni successive.

Tredici novembre 2017; l’Italia, a San Siro, affronta la Svezia nella gara di ritorno per andare ai Mondiali del 2018. La sconfitta dell’andata impone agli azzurri di vincere.

Un match difficile da commentare con i ragazzi di Ventura che non danno mai la sensazione di poter far male alla difesa avversaria. La Svezia si difende con ordine portando a casa uno zero a zero che vuol dire qualificazione al Mondiale.

Ancora più complicato da spiegare quanto successo il 24 marzo del 2022; l’Italia di Mancini, dopo aver buttato la qualificazione al Mondiale in Qatar al girone, affronta nella semifinale dello spareggio la Macedonia del Nord.

Un vero e proprio incubo calcistico per gli azzurri che, in pieno recupero, subiscono il gol di Trajkovski dicendo addio al Mondiale. Ora bisogna lavorare per non fallire la qualificazione all’edizione del 2026.