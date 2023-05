Qual è la squadra più tifata a Milano tra Inter e Milan? La risposta ti sorprenderà

Andiamo a vedere a Milano se la maggior parte dei tifosi sostiene i colori rossoneri o se preferisce stare dalla parte dell’Inter.

Milano è considerata come la città della moda ma, anche a livello calcistico, è una piazza molto importante. Inter e Milan sono due tra le squadre più importanti della Serie A ma vantano una notevole storia anche a livello internazionale.

I nerazzurri, ad esempio, hanno fatto l’ormai famoso triplete andando a vincere (tra le altre cose) una magnifica Champions League imponendosi in finale contro il Bayern Monaco.

Per quanto riguarda i rossoneri, invece, sono la squadra ad aver vinto più volte la principale competizione internazionale ed hanno un DNA europea piuttosto riconoscibile.

Ma a livello di popolo come stanno messe le due squadre? A Milano si sostengono più i rossoneri o più i nerazzurri? Proviamo a rispondere a questa domanda

Milano è in prevalenza rossonera: Inter al secondo posto

Un derby è importante non solo in campo e sugli spalti ma anche in città, giorno dopo giorno; le stracittadine si vivono in maniera decisamente intensa per tutto l’anno e non fa eccezione, ovviamente, il derby di Milano.

Una partita sentita da entrambe le tifoserie e che, in passato, è stata decisiva sia per il campionato italiano sia a livello internazionale. Il pubblico milanese sembra essere in prevalenze rossonero.

I tifosi del Milan, secondo quanto riferito da cronache di spogliatoio, dovrebbero rappresentare il 43% per cento contro l’Inter che invece vanta, in percentuale, il 35% di tifosi presenti nella sola Milano.

Il derby della Madonnina, nella sola capitale della moda, dunque va ai rossoneri che si fanno prevalere grazie ai loro incredibili tifosi.

Primato che si sarà sicuramente fatto sentire nella stagione in cui i ragazzi di Pioli sono tornati a vincere lo scudetto facendo partire una meravigliosa festa.

In una città dove il calcio assume un ruolo molto importante i tifosi del Milan possono vantarsi di un primato che, in uno sporti come il calcio, fa sempre piacere avere.