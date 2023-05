Napoli-Inter, probabili formazioni: Kvara c’è, Inzaghi perde Onana

Le probabili formazioni di Napoli-Inter, big match della 36esima giornata di Serie A: turnover per l’Inter in vista della Fiorentina, Kvaratskhelia ci prova dal 1′

Siamo arrivati alla 36esima giornata di Serie A con Napoli e Inter ad animare la domenica pomeriggio. Alle 18 le due squadre scendono in campo al Diego Armando Maradona di Napoli.

Dopo la sconfitta contro il Monza, tornano in campo i Campioni d’Italia e lo faranno al termine di una settimana rovente per i temi Spalletti e Giuntoli. Sia il tecnico toscano, che il d.s. sembrano destinati a lasciare la società, ma prima bisognerà chiudere questo campionato dominato sul campo.

Quattro i cambi rispetto alla trasferta della scorsa giornata: Meret al posto di Gollini, Kim per Juan Jesus, Di Lorenzo per Bereszynski ed infine Kvaratskhelia che sostituirà Zerbin. Il georgiano dovrebbe farcela a partire dal primo minuto dopo la botta presa in allenamento, con lui in attacco Elmas e Osimhen che ha smaltito l’influenza. In difesa saranno Olivera e Rrahmani a completare il reparto, mentre in panchina tornerà Mario Rui dopo il lungo infortunio. A centrocampo i titolarissimi, con Lobotka al centro e Zielinski ed Anguissa ai suoi lati per provare a battere la 19a squadra su 19 disponibili in questa incredibile stagione.

I nerazzurri, dopo aver conquistato la quinta vittoria consecutiva in campionato e l’accesso alla finale di Champions League, vogliono continuare a vincere anche perché la qualificazione alla prossima Champions non è ancora messa in cassaforte.

Rotazioni inevitabili per Simone Inzaghi che fra tre giorni affronterà la Fiorentina per la finale di Coppa Italia. Brutte notizie per il tecnico piacentino: Onana alle prese con la febbre, si scalda Handanovic. Davanti allo sloveno, D’Ambrosio e De Vrij pronti dal 1’ con Bastoni a chiudere il terzetto difensivo. Cambia quasi tutto il centrocampo con Bellanova a destra a far rifiatare Dumfries e Gosens a sinistra al posto di Dimarco. In regia Asllani con Barella unico confermato, e Gagliardini a completare. In attacco tornano a vestire una maglia da titolare Lukaku e Correa.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Inter:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio. De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. All. Inzaghi

Serie A, Napoli-Inter: dove vederla in tv

La partita tra Napoli e Inter in programma domenica 21 maggio alle 18 sarà il big match della 36esima giornata di Serie A. La partita Napoli-Inter sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Il calendario di Napoli e Inter

Dopo la sfida contro l’Inter, il Napoli già campione d’Italia, vorrà proseguire la sua festa scudetto portando a casa altri risultati utili. Ad attendere i partenopei c’è prima il Bologna, al Dall’Ara e poi la Sampdoria, già retrocessa, al Maradona.

L’Inter dopo la sfida contro il Napoli avrà un calendario super fitto: mercoledì 24 maggio la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, tre giorni dopo la gara casalinga contro l’Atalanta e poi l’ultima di campionato fuori casa contro il Torino prima di dedicarsi a quello che forse è, per i nerazzurri, la partita più importante della stagione: la finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City il 10 giugno.