NAPOLI-INTER, PAGELLE E TABELLINO 3-1 | Superbo Anguissa, Correa scompare

Napoli-Inter chiude il primo tempo senza reti. Nella ripresa, sblocca Anguissa, pareggia Lukaku e Di Lorenzo la chiude. 3-1 di Gaetano

PAGELLE NAPOLI

Meret 6 – Mai impegnato nella prima frazione. Nella seconda, idem con patate: mai un tiro in porta. Al primo è costretto ad arrendersi

Di Lorenzo 8 – Diagonali e sgasate con la solita continuità: salva il Napoli, in particolare, su una conclusione nell’area piccola. Corona gara e stagione con un gol bellissimo, stupendo che vale il 2-1

Rrahmani 7 – Solido sia su Lukaku sia su Correa, gara più semplice da gestire nella ripresa: incolpevole sul gol

Kim Minjae 8 – Sempre Kim, invalicabile e quando parte nelle chiusure è perfetto. Unico in Serie A nello spezzare la linea con questa qualità: un peccato che sia vicino a lasciare il nostro campionato (73′ Juan Jesus 5 – Sua la responsabilità del pareggio di Lukaku)

Olivera 6.5 – Qualche sovrapposizione positiva e tanta attenzione sulle rare sgroppate di Bellanova

Anguissa 8 – L’uomo più pericoloso del Napoli nel primo tempo: due grandi chance, una partita muscolare di grande livello. Se lo merita di sbloccare il risultato con una giocata che corona l’imbucata di Zielinski, partita di altissimo profilo

Lobotka 8 – Chi scrive (e lo ripete) parte condizionato dall’amore calcistico per un giocatore che sa fare tutto. Dalle chiusure, alle letture, passando per le aperture: anche contro l’Inter tutto messo sul banco

Zielinski 7 – Qualche pallone lo perde sulla pressione avversaria, poi sale in cattedra ed apre gli spazi. Suo l’assist per il gol di Anguissa (83′ Gaetano 7 – Entra nell’azione del 2-1 e fa gol. Che bella storia la sua)

Elmas 7 – Partita splendida dal punto di vista difensivo nel primo tempo, cancellando una fascia all’Inter: continuità importante (69′ Raspadori 6 – Ci mette il suo)

Osimhen 6 – La squadra gioca per lui, per fargli trovare i gol che servono per il titolo di capocannoniere. Ci mette tanto impegno per trovare gli spazi ed esce arrabbiato dal campo, con un piccolo screzio con Spalletti (69′ Simeone 6 – Trova anche un gol, ma annullato. Tenta di aprire spazi)

Kvaratskhelia 7 – Ritrova lo smalto dei giorni migliori e mette in costante ambasce Bellanova e D’Ambrosio. Trova giocate e conclusioni (83′ Politano sv)

All. Spalletti 7.5 – Vince anche contro l’Inter, così le ha battute tutte in questo splendido, indimenticabile campionato

PAGELLE INTER

Onana 6.5 – Bene in uscita, sempre attento sulle offensive azzurre. Non può nulla sui gol azzurri

D’Ambrosio 6 – Le difficoltà su Kvara sono veramente tante: costretto agli straordinari

De Vrij 5.5 – Bel duello con Osimhen: nel primo tempo riesce a sfangarla. Poi, la situazione si fa più complessa

Bastoni 6.5 – Va a supportare De Vrij su Osimhen e tiene su Elmas (58′ Acerbi 6 – Solita gara ordinata)

Bellanova 5 – Prova a mettere in difficoltà Olivera, ma è essenzialmente preoccupato di tenere su Kvara. Si vede pochissimo (74′ Dumfries sv)

Barella 6 – Fa a sportellate con Zielinski ed Anguissa: un paio di palloni li recupera, ma è costretto a tante rincorse (58′ Brozovic 5.5 – Si mette subito a raddoppiare su Kvara, ma è una gara compassata la sua)

Asllani 5 – Essenzialmente succube della manovra del Napoli, non trova grosse possibilità di sviluppare il palleggio

Gagliardini 4 – Fa di tutto per farsi espellere, intervenendo in modo scomposto ogni volta possibile. Marinelli che lo grazia in una prima circostanza, è costretto a buttarlo fuori prima dello scadere della prima frazione

Gosens 4.5 – Annullato da Elmas nel primo tempo, non si vede mai nella ripresa (80′ Lautaro sv)

Lukaku 6.5 – Qualche sponda e poco altro nel suo primo tempo: solo una conclusione nel recupero di frazione. Va detto che se l’Inter trova qualche spazio è solo merito suo: bravissimo nelle scelte di gestione. Trova anche l’1-1

Correa 4 – Si fa notare solo per qualche pallone perso nella prima frazione, manco per quello nella ripresa (74′ Dimarco 6.5 – Entra, ci mette tanto piglio e fa anche l’assist per l’1-1 di Lukaku)

All. Inzaghi 5.5 – Prevedibile che la soffrisse: ed ha sofferto. Perde la gara, non certamente la chance di andare nei primi quattro posti

PAGELLA ARBITRO

Marinelli 4 – Ci mette 18 minuti a tirar fuori il primo cartellino per un Inter molto fallosa. Manca un clamoroso secondo giallo a Gagliardini. Costretto ad espellere Gagliardini a fine primo tempo, annulla un gol regolare a Napoli prima del pareggio di Lukaku

TABELLINO

RETI: 67′ Anguissa, 82′ Lukaku, 85′ Di Lorenzo, 93′ Gaetano

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

INTER (3-5-2): Onana, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens, Lukaku, Correa. Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Marinelli (VAR: Nasca)

AMMONITI: Gagliardini (I), Elmas (N)

ESPULSI: al 41′ Gagliardini per doppio giallo