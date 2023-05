DIRETTA Serie A, Torino-Fiorentina 0-0: inizia il match LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Torino-Fiorentina, gara della trentaseiesima giornata di Serie A

Reduce dalla conquista della finale di Conference League grazie alla rimonta in casa del Basilea, la Fiorentina è impegnata in una nuova trasferta nella trentaseiesima giornata di Serie A. Allo stadio “Olimpico Grande Torino”, infatti, si disputerà la sfida contro il Torino.

Appaiate in classifica a quota 49 punti, le due squadre si giocano oggi la possibilità di agganciare il Monza a quota 52, all’ottavo posto. Nelle ultime tre sfide lontano da Firenze in campionato, la squadra allenata da Vincenzo Italiano ha collezionato due sconfitte e un pareggio e spera di invertire la rotta oggi pomeriggio. Oltre allo squalificato Giacomo Bonaventura, i gigliati dovranno fare a meno anche di due pedine fondamentali come Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat.

Nonostante la preoccupazione dei giorni scorsi, il vice di Ivan Juric, Matteo Paro, ieri ha annunciato che Antonio Sanabria è pienamente recuperato, al pari di Aleksey Miranchuk, mentre resta indisponibile Nemanja Radonjic. Tra Coppa Italia e Serie A, le ultime cinque sfide in Piemonte vedono in vantaggio i granata, con due vittorie, due pareggi e una solo sconfitta. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Torino-Fiorentina, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma domenica 21 maggio alle ore 15, Torino-Fiorentina verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Ecco le probabili formazioni della partita:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Djidji, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Karamoh; Sanabria. All. Juric

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Barak, Mandragora, Duncan; Saponara, Kouamé, Sottil. All. Italiano

