Clamorosa chiamata da Napoli per Allegri: sfida con Conte

Si infittisce il mistero sul futuro della panchina del Napoli: rispunta il nome di Allegri, testa a testa con Conte

Massimiliano Allegri e Antonio Conte a duello, ma non per la panchina della Juventus come si poteva immaginare non molto tempo fa, bensì per quella del Napoli. Uno scenario di mercato senza dubbio intrigante che può infiammare le prossime settimane per i neo campioni d’Italia, alle prese con il rebus allenatore.

Come raccontato su Calciomercato.it, i contatti tra De Laurentiis e Spalletti continuano a essere costanti, le riflessioni sono ancora in corso. E nel frattempo, prosegue la schermaglia dialettica tra i due a distanza. De Laurentiis ha spiegato di non voler ‘tarpare le ali’ a Spalletti, a stretto giro è arrivata la replica del tecnico. In conferenza stampa pre Napoli-Inter, Spalletti ha spiegato di non avere altre offerte e di non aver rifiutato il rinnovo. Al momento, è davvero difficile capire quale sarà la piega definitiva che potrà prendere la situazione. Ma è chiaro che al tempo stesso De Laurentiis stia valutando diverse alternative per la panchina del Napoli, in caso di addio di Spalletti.

Napoli-Spalletti, non è ancora finita: il ruolo di Allegri e Conte

Ecco dunque tornare in auge i nomi di Massimiliano Allegri e di Antonio Conte. Il primo, già sondato un paio di stagioni fa, prima di virare sull’uomo di Certaldo, il secondo come candidatura autorevole emersa in questi giorni.

I giochi non sono ancora fatti, la separazione da Spalletti per gli azzurri freschi scudettati è un’eventualità possibile ma non ancora definitiva. Lo ribadisce ‘Il Mattino’, quotidiano partenopeo, che spiega come De Laurentiis abbia probabilmente sondato il terreno in maniera telefonica sia con Allegri che con Conte, senza però affondare con decisione il colpo. La sensazione è che ci vorrà ancora un po’ per sciogliere la matassa e capire se il Napoli e Spalletti proseguiranno insieme per tentare la conferma in vetta al campionato, o se la panchina azzurra avrà un nuovo proprietario con cui sognare un clamoroso bis scudetto.