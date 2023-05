Allegri contro Szczesny, lo scontro costa caro: “Da cacciare subito”

Le dichiarazioni di Allegri contro Szczesny, alla vigilia di Empoli-Juventus, fanno molto discutere: sentenza inevitabile

Il finale di stagione, in casa Juventus, segue la falsariga di tutta l’annata. Momento estremamente difficile da gestire, con i bianconeri che usciti dall’Europa League devono provare a chiudere al meglio il campionato, ma potrebbe ugualmente non bastare. Per il caso plusvalenze, potrebbero arrivare nuovamente 12 punti di penalizzazione a estromettere la Juventus dalla Champions.

Tensione e nervosismo si stanno traducendo in differenze di vedute anche all’interno dello spogliatoio. Dopo le dichiarazioni, dopo la sconfitta con il Siviglia, di Szczesny, che aveva criticato il modo di stare in campo dei bianconeri, è arrivata la ‘risposta’ dell’allenatore. Allegri ha ‘zittito’ Szczesny in conferenza stampa, invitandolo a soppesare meglio le occasioni in cui parlare. Addirittura, sostenendo che il portiere polacco potesse aver espresso male certi concetti in italiano. Uno scontro dialettico a distanza che evidenzia come la situazione sia tutt’altro che serena dalle parti della Continassa. E che ha già delle conseguenze particolari.

Allegri-Szczesny, infuria la polemica: e i tifosi stanno tutti col portiere, allenatore ‘sentenziato’

La vicenda è stata ovviamente oggetto, in maniera immediata, dei commenti sui social. E l’atteggiamento da parte del tecnico livornese è stato ritenuto inappropriato e irritante da molti.

La stragrande maggioranza dei tifosi della Juventus ha preso le parti di Szczesny, che da sempre viene indicato come esempio di grande equilibrio nelle sue dichiarazioni. Le parole di Allegri sono state definite a più riprese come “imbarazzanti”, “allucinanti”, “ridicole”. La dimensione dell’attacco personale al giocatore non è andata giù praticamente a nessuno e la richiesta a gran voce per la dirigenza è quella di sbarazzarsi immediatamente del tecnico, che non solo in due anni non ha espresso granché in termini di gioco e risultati, ma dimostrerebbe in questo modo anche di non avere tra le mani lo spogliatoio e di non meritarsi la stima dei proprio giocatori. Ecco una carrellata dei messaggi più polemici sulla timeline di Twitter.

