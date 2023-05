Preferisce la Juventus: doccia gelata per l’Inter

Doccia gelata per l’Inter, il big ha già espresso la propria preferenza per la Juventus. L’indiscrezione e tutti i dettagli

La Juve di Allegri dovrà ripartire da un’altra annata piuttosto deludente, conclusa per la seconda stagione consecutive senza trofei.

L’obiettivo per le ultime tre partite della stagione è blindare il secondo posto sul campo, in attesa delle sentenze della giustizia sportiva. È alle porte anche il calciomercato estivo e per i bianconeri sono iniziati a circolare anche i primi nomi in entrata. Per quanto riguarda la difesa, con Bonucci ai saluti nel 2024, la dirigenza è già al lavoro per il titolare del futuro: in cima alla lista c’è Pau Torres del Villarreal. Il classe 1997 è in scadenza a giugno 2024 con il club spagnolo e nella prossima estate potrebbe dire addio con un anno di anticipo per non lasciare a parametro zero. Il centrale è accostato anche all’Inter, ma nelle ultime ore sono arrivate nuove importanti indiscrezioni sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, Pau Torres ha detto sì ai bianconeri: i dettagli

Secondo quanto riportato da Marco El Rawi, la preferenza di Pau Torres per il prossimo anno sarebbe la Juventus.

Come riferito dal giornalista su Twitter, ora il club bianconero dovrà trattare col Villareal, comunque intenzionato a non fare sconti nonostante la scadenza vicina del contratto del giocatore. La sua valutazione, infatti, si aggira intorno ai 30-40 milioni di euro. La Juventus è avvisata.