Pioli si gode l’attacco, ma la testa è già altrove: “Come una finale”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine del match di San Siro, vinto contro la Sampdoria. Ecco le sue parole

Il Milan ritrova il sorriso, la vittoria e i gol dei suoi attaccanti. Stefano Pioli può così sorridere per la prestazione della sua squadra, che si è imposta contro la Sampdoria con un netto 5 a 1.

E’ davvero ciò che serviva per provare a dimenticare la cocente delusione per l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter e per riprendere la corsa verso l’Europa che conta.

Il tecnico del Diavolo, intervenuto in conferenza stampa, esulta per la sua squadra e per la prestazione di Olivier Giroud: “La tripletta gli darà fiducia e motivazioni – ammette il mister -, anche se non gli sono mai mancate durante tutta la stagione. Gioca e lavora sempre tantissimo per la squadra. Sono contento anche per Brahim Diaz. Leao? Per lui perdere 7-10 di lavoro è stato un problema, visto che gioca sullo strappo fisico. La partita prima non era certo in condizioni ottimali”.

Milan, Pioli volta pagina: “Finché la matematica non ci condanna”

Il Milan grazie ai suoi uomini offensivi ha ritrovato dunque la vittoria. L’Inter è un ricordo ancora vivo, ma si sta provando a voltare pagina:

“Siamo stati bravi a segnare subito e quando abbiamo spazi, diventiamo pericolosi – prosegue Pioli -. Abbiamo fatto una prestazione giusta, dopo la grande delusione avuta martedì. Dovevamo sfruttare questa occasione per buttarci alle spalle la delusione, che però ci rimarrà dentro per tanto tempo ancora”.

La testa adesso, però, va alla prossima partita, quella contro la Juventus, che vale davvero tanto: “Bisogna prepararla come se fosse una finale – ammette Pioli -. L’obiettivo è arrivare quarti. Abbiamo una settimana piena per preparare la partita, cercando la strategia migliore per un match così importante. Finché la matematica non ci condanna proveremo ad arrivare al quarto posto”