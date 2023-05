Nuovo sponsor Inter: ricca offerta da un sito per adulti

L’Inter, che sta vivendo il suo miglior momento dell’intera annata, sta giocando la fase conclusiva della stagione senza main sponsor sulle divise da gioco. Per ovviare a questo problema si farebbe avanti anche un sito per adulti

L’Inter è entrata nella fase caldissima di questa stagione con le ultime giornate di Serie A, la finalissima di Coppa Italia e l’ultimo atto di Champions League da giocare. Un momento decisivo ed affascinante per Lautaro e compagni che nelle ultime uscite sono peraltro scesi in campo con una maglia rivisitata.

L’Inter infatti sta giocando tutta la parte finale di stagione senza main sponsor sulle divise visto che la società ha deciso di rimuovere l’insolvente Digitalbits. Un problema non da poco che potrebbe anche portare a proposte e soluzioni piuttosto particolari. A tal proposito il ‘Mirror’ riporta un’indiscrezione curiosa secondo la quale ci sarebbe un’offerta di sponsorizzazione da parte di una piattaforma per adulti.

Inter, l’offerta particolare di My Club: lo sponsor che non ti aspetti

Come evidenziato dalla fonte britannica, la piattaforma ‘My.Club’ avrebbe offerto ai finalisti di Champions League 80 milioni di sterline (circa 92 milioni di euro), per andare ad ovviare alla problematica relativa al main sponsor sulla maglietta.

I nerazzurri hanno rimosso da qualche tempo Digitalbits per i mancati pagamenti dopo averlo tolto già in precedenza dalle squadre giovanili e femminili. My.Club avrebbe quindi messo sul piatto un accordo intorno ai 92 milioni per diventare sponsor ufficiale fino al 2029. Una cifra comunque al di sotto dei grandi club della Premier League in relazione alla sponsorizzazione.

Lo stesso My.Club ha anche creato un account esclusivo con annesso messaggio: “Questa pagina e questa maglietta sono assicurate in esclusiva per, probabilmente, la migliore squadra di calcio d’Europa”.

La piattaforma per adulti quindi ci prova e non demorde anche attraverso le parole del vice presidente Mike Ford: “Qui a My.Club ci occupiamo di penetrare nuovi mercati. Proprio come i giocatori dell’Inter infilano i palloni in spazi ristretti, in area e poi segnano, stiamo cercando di fare lo stesso. Vogliamo sponsorizzarli mentre conquistano l’Europa. Possiamo aumentare la loro visibilità lungo il percorso e aiutare a promuovere l’interattività, il coinvolgimento e, in ultima analisi, aumentare la loro comunicazione autentica con i fan”.