Milan, addio Theo Hernandez: in cambio arrivano soldi e un jolly

Milan, Theo Hernandez potrebbe salutare in estate: in cambio soldi e un jolly

Grande protagonista con la maglia rossonera, il Milan potrebbe ritrovarsi a fare i conti con le pretendenti per Theo Hernandez. Il difensore francese ha diversi corteggiatori e uno di questi, il Paris Saint-Germain, sembra intenzionato a fare sul serio.

Durante la sessione estiva di calciomercato il club rossonero potrebbe dover valutare delle offerte che arriverebbero dalla Francia. Il Paris Saint Germain starebbe prendendo delle informazioni per ingaggiare il terzino sinistro. Se la squadra non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League, non è escluso un sacrificio eccellente sul mercato e il terzino potrebbe essere uno dei papabili. L’interesse del Psg è forte e il club francese non avrebbe problemi a tentare un assalto.

Milan, il Psg punta Theo: Diallo possibile contropartita

La valutazione fatta dal Milan, forte di un contratto fino al 2026, sarebbe superiore ai 50 milioni di euro, ma il Paris Saint Germain potrebbe anche offrire qualche contropartita tecnica per convincere il club rossonero ad abbassare le pretese cash.

La dirigenza francese potrebbe proporre infatti a Maldini e Massara il nome di Abdou Diallo. Il difensore senegalese, ma di passaporto francese e dunque comunitario, non è un nome nuovo in ottica rossonera. Diallo, che la scorsa estate si è trasferito al Lipsia in prestito, è pronto a rientrare a Parigi, ma solo di passaggio. Il centrale, in grado di giocare anche terzino sinistro, non rientra nei piani del club francese e il Lipsia non è intenzionato a trattenerlo. Diallo è dunque un esubero, ma è un profilo che da tempo piace ai rossoneri.

Giocatore di grande esperienza internazionale, il 27enne è stato in passato accostato al Milan. Il ragazzo piace alla dirigenza rossonera e proprio per l’interesse manifestato in più occasioni potrebbe essere un nome spendibile per il Psg da proporre al Milan nel caso di un assalto a Theo Hernandez. Resta da vedere se il Milan sarà disposto o magari costretto a dover cedere il suo terzino e nel caso se vorrà accontentarsi di Diallo come parziale contropartita tecnica.