Juve deferita, ma il patteggiamento resta possibile: accordo con Chiné

Nonostante il deferimento, il patteggiamento è ancora possibile per la Juventus: un accordo con Chiné era già stato trovato

Nella giornata di ieri è arrivato il deferimento per la Juventus anche per la questione riguardante il filone legato alla manovra stipendi. Il patteggiamento è scongiurato quindi? No, non è ancora detta l’ultima parola.

Sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’ viene dipinto uno scenario che non sarebbe affatto distante da un possibile patteggiamento. Sul secondo filone, infatti, tra la Juventus e il procuratore Giuseppe Chiné sarebbe stato raggiunto un accordo precedente, ma la Procura Generale del CONI ha posto la recidiva come obiezione e tutto è stato congelato. La Procura federale di Chiné avrebbe potuto presentare un’apposita argomentazione, per superare l’obiezione della recidiva, ma non ha voluto esporsi ed è arrivato l’inevitabile deferimento per la Juve. Attenzione, però, che l’accordo potrebbe anche essere riproposto: ecco di cosa si tratterebbe.

Accordo tra la Juventus e Chiné: per la manovra stipendi arriva solo una sanzione economica

Sempre secondo il quotidiano torinese, l’accordo tra i legali della Juventus e il procuratore Giuseppe Chiné per la manovra stipendi avrebbe previsto una sanzione principalmente economica.

Uno scenario che, seppur dispendioso, avrebbe risparmiato ai bianconeri un ulteriore penalizzazione, con tutto quello che ne comporta sul terreno di gioco e sulla classifica. Questo accordo potrebbe essere proposto direttamente al Tribunale Federale, che avrebbe fondamentalmente due opzioni: respingerlo o accettare la pena concordata. Certo, dopo il deferimento per la Juventus significherebbe un’ammissione di colpevolezza che potrebbe comportare delle conseguenze in sede di giustizia ordinaria.

Insomma, una situazione molto intricata quella che coinvolge la Juventus e che potrebbe essere un po’ più chiara lunedì sera, dopo che la Corte Federale d’appello si esprimerà nuovamente sul filone plusvalenze con un’eventuale nuova penalizzazione. La partita a scacchi, in sede legale, è ancora nel vivo e diversi sono gli scenari possibili.