HIGHLIGHTS | Hojlund e Montipò regalano tre punti a Gasp: Atalanta in corsa per l’Europa

Hojlund e Montipò regalano tre punti a Gasperini e all’Atalanta: Verona ko, i nerazzurri in piena corsa per l’Europa

L’Atalanta torna a vincere e torna a sperare nell’Europa. I nerazzurri superano infatti il Verona 3-1 e agganciano momentaneamente il Milan a 61 punti in classifica.

Una gara vinta in rimonta per i nerazzurri, passati in svantaggio dopo 11 minuti grazie alla rete di Lazovic. Il gol del serbo fa paura al popolo orobico, ma è Zappacosta con un pregevole gol a ristabilire la situazione in parità al 22′. Si va a riposo sul pari e la gara non offre grandi pericoli, ma Montipò commette un gravissimo errore al 53′ che spiana la strada ai bergamaschi.

Il portiere tenta un dribbling ai danni di Pasalic, ma perde il pallone e il croato insacca a porta vuota. Per il Verona è un colpo pesantissimo da incassare. A chiudere il match ci pensa Hojlund al 62′ con un gran sinistro dal limite dell’area. Il danese torna dunque a sorridere e a segnare. Un bel segnale per Gasperini in vista di questo finale di stagione. Il Verona prova a rialzare la testa ed è sfortunato. Sulemana da fuori colpisce la parte alta della traversa, mentre Gaich prova a sfruttare un passaggio errato di Scalvini, ma il suo tocco finisce sul palo. Il match si chiude dunque sul 3-1: tre punti chiave per l’Atalanta nella corsa all’Europa, mentre il Verona resta ancora in piena zona retrocessione.

Atalanta-Verona 3-1: tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta (dal 56′ Okoli), De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic (dal 77′ Ederson); Muriel (dal 56′ Lookman), Hojlund (dal 86′ Demiral). All. Gasperini

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (dal 79′ Coppola), Hien, Cabal; Terracciano (dal 65′ Verdi), Tameze (dal 79′ Abildgaard), Suleman, Depaoli; Ngonge, Lazovic (dal 58′ Faraoni); Djuric (dal 65′ Gaich). All. Zaffaroni

Marcatori: Lazovic (V) 11′, Zappacosta (A) 22′, Pasalic (A) 53′, Hojlund (A) 62′.

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli punti 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan e Atalanta* 61, Roma 59, Monza* 52, Bologna* 50, Fiorentina e Torino 49, Udinese 46, Sassuolo* 44, Empoli 39, Salernitana 38, Lecce 32, Verona* e Spezia 30, Cremonese* 24, Sampdoria 18.

*una partita in più