Doppio colpo di scena: “Tuchel vicino alla Juventus. Bayern nervoso”

Doppio colpo di scena e annuncio clamoroso: “Tuchel vicino alla Juventus, Bayern nervoso”. Tutti i dettagli

L’eliminazione dall’Europa League e la seconda stagione senza trofei ha rimesso in discussione la panchina di Massimiliano Allegri. Non bastano gli annunci di Calvo e della dirigenza bianconera a blindare il futuro del tecnico.

In casa Juventus ci si interroga anche sulla guida tecnica e non sono da escludere nemmeno ribaltoni in panchina, al momento comunque improbabili. Come ribadito a più riprese dalla società e da John Elkann in prima persona, Allegri è ancora considerato il punto di riferimento del progetto, oltre ad essere blindato da un super contratto. Nel frattempo però, al portale ‘goal.com’, Lothar Matthaus ha rivelato un clamoroso retroscena: “Tuchel era vicino al passaggio alla Juventus. Il Bayern era nervoso, Tuchel era libero e il Bayern non credeva in Nagelsmann al 100%. Non possono licenziarlo quando ha vinto tre titoli, quindi hanno deciso di licenziarlo ora”.

Tuchel-Allegri, clamoroso retroscena di mercato

Così il grande ex sul ribaltone in casa Bayern Monaco: “È stata una grande sorpresa per molti, non solo per me. Nagelsmann ha fatto un buon lavoro e ha vinto la Bundesliga, forse non è stato così bravo in Champions League nel suo primo anno”.

“Ma quest’anno ha vinto contro PSG, Inter, Barcellona tutte e due le volte – ha concluso – in Bundesliga non è stato perfetto ma non era lontano dal trofeo. All’inizio pensavo fosse uno scherzo ma non era il primo aprile. Deve essere successo qualcosa al Bayern per prendere quella decisione”.