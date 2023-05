Disastro Juve, Agnelli nel mirino: “Il vero fallimento”

Ancora un passo falso per la Juventus che si ferma ai supplementari delle semifinali di ritorno di Europa League. Un’eliminazione importante per i bianconeri: mirino su Allegri ed Agnelli

I gol di Suso e Lamela hanno interrotto in semifinale il sogno Europa League della Juventus, che si ferma ad un passo dall’ultimo atto perdendo ai tempi supplementari in terra andalusa. Un’eliminazione pesante per quello che era il contesto della squadra di Allegri, che aveva proprio nell’Europa un obiettivo sensibile e da non fallire per riportare un trofeo a Torino ed avere anche una strada alternativa per la Champions.

Più di qualcosa però non ha funzionato tra andata e ritorno nel doppio confronto contro il Siviglia, motivo per cui la compagine di Allegri si è dovuta fermare al palo restando con un cerino in mano in vista delle battute conclusive di questa annata. Resta solamente il campionato da completare, ma col peso del giudizio di lunedì 22 maggio in merito al caso plusvalenze, con le vicende extra campo che vanno ad intersecarsi con i risultati prodotti da Vlahovic e soci.

La Juventus ad ogni modo scenderà in campo proprio lunedì sera per la sfida esterna sul campo dell’Empoli che andrà a concludere la 36esima giornata di Serie A.

Juventus eliminata dal Siviglia: Ravezzani punta il dito anche contro Agnelli

Inevitabile iniziare a tirare anche le prime somme dopo l’eliminazione dall’Europa League, vista l’importanza e la centralità dell’obiettivo nei piani della Juventus.

A porre l’accento sulle criticità dei bianconeri ci ha pensato il giornalista Fabio Ravezzani, che su Twitter si scaglia contro la squadra di Allegri puntando il dito soprattutto sul mercato e sulle scelte di Agnelli: “Crolla Forth Apache Allegri. Juve eliminata anche per un mercato disastroso. A parte Bremer (e in parte Gatti), i rinforzi sono stati un fiasco. Ma il vero fallimento è stata la politica di Agnelli e la filosofia che vincere sia l’unica cosa che conta: ossessione autolesionista”.

Da Agnelli al mercato passando per quanto espresso in campo dalla Juventus: le somme della stagione bianconera non possono che essere negative.