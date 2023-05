Da Chiesa e Vlahovic a Rugani: in nove via dalla Juve senza Champions

Il futuro della Juventus appare fortemente in bilico, con la società bianconera che potrebbe mettere in atto una rivoluzione: nove addii

Delusione amara per come è andata a finire in Europa League. La Juventus ambiva alla conquista del secondo trofeo europeo per ordine di importanza, ma ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte al Siviglia targato José Luis Mendilibar.

Un’altra sentenza dura da digerire, al pari di quella che potrebbe giungere lunedì 22 maggio, quando andrà in scena la nuova udienza della Corte d’Appello Federale. Il trionfo in Europa rappresentava forse l’unica strada per riuscire a prendere parte alla Champions che si disputerà durante la prossima stagione. Nelle prossime ore, infatti, al club di Exor dovrebbe essere inflitta una nuova penalizzazione, di conseguenza le probabilità di mancato accesso alla corsa per la coppa dalle grandi orecchie non sono affatto basse, specialmente dopo la sconfitta di giovedì fra le mura dello stadio Ramon Sanchez-Pizjuan.

E tira decisamente aria di rivoluzione, dato che senza Champions molti protagonisti della Juventus attuale potrebbero salutare e magari proseguire la propria carriera altrove, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’. A cominciare da mister Massimiliano Allegri: il lavoro del trainer livornese è stato in parte apprezzato ai piani alti, perché – come sottolineato dal Chief of Football Officer Francesco Calvo – è riuscito di fatto a rendere normale una stagione estremamente complicata. Questo, però, potrebbe non bastare per la riconferma, in tal senso potrebbe influire molto anche la scelta del nuovo direttore sportivo (Giuntoli sempre più vicino).

Calciomercato Juventus, da Vlahovic a Di Maria: rivoluzione senza Champions

Ma non è affatto da escludere che avvengano tanti cambiamenti pure all’interno della rosa bianconera. Sempre secondo la rosea, infatti, potrebbero salutare ben nove calciatori. In particolare, la società starebbe valutando concretamente l’ipotesi di cedere Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Due pedine che non convincono al 100%, anche per via delle problematiche dal punto di vista fisico che le hanno inevitabilmente condizionate. Non finisce qui, perché pure i rinnovi di Adrien Rabiot e Angel Di Maria sembrano essere lontani. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, infatti, si registrano non pochi dubbi sul fronte prolungamento del Fideo. Poi c’è Leandro Paredes, che sicuramente non verrà riscattato e farà ritorno al Paris Saint Germain. Dovrebbe essere certo anche l’addio di Juan Cuadrado, mentre il futuro di Arek Milik sarebbe in bilico. Infine, pure Moise Kean e Daniele Rugani potrebbe finire sul mercato. Senza Champions il destino appare segnato.