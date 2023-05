Chi è l’allenatore con più presenze nella storia della Serie A? Il primato spetta a lui

La Serie A, il massimo campionato italiano, ha un tecnico che vanta un numero di presenze a dir poco incredibile.

In Serie A ci sono allenatori di un certo livello; Mourinho è uno dei tecnici più vincenti nella storia del calcio, Allegri (nonostante il momento di difficoltà) vanta un numero di trofei molto importante.

A questi bisogna aggiungere, ovviamente, Spalletti che ha riportato uno scudetto a Napoli e Inzaghi molto abile nelle coppe. Ora, però, dobbiamo andare a vedere chi è l’allenatore nella storia della Serie A con il maggior numero di panchine.

Carlo Mazzone e il record di panchine: allenatore storico

Parliamo di una delle figure, senza ombra di dubbio, più importanti nella storia del calcio italiano che ha allenato diverse squadre lasciando, in ognuna di queste, un segno a dir poco indelebile.

Si tratta di Carlo Mazzone, uno degli allenatori storici per quanto riguarda la Serie A; un tecnico verace, genuino e che in alcuni casi (come ad esempio nel caso di Baggio) è stato anche un padre calcistico per i suoi ragazzi.

In Serie A vanta un numero incredibile di panchine, ben 792. Un dato incredibile che lo rende il tecnico che ha allenato più di tutti nel massimo campionato italiano. La sua storia di allenatore inizia all’Ascoli per poi finire al Livorno.

Tra i momenti più iconici nella carriera di Mazzone non possiamo non citare il suo percorso a Roma dove ebbe un ruolo molto importante per la crescita di un certo Francesco Totti diventato, nel tempo, uno dei giocatori più forti del calcio mondiale.

E’ chiaro, però, che Mazzone viene identificato per l’iconica corsa sotto la curva dell’Atalanta con il pugno chiuso e la faccia di chi non ha mai temuto nessuno.

Bisogna tornare indietro di ventuno anni, più precisamente al trenta settembre del 2001 quando il Brescia affrontava l’Atalanta.

Una gara tesa con il club bergamasco avanti tre a uno; Mazzone, scontento per il risultato, lo era ancora di meno per i cori che i tifosi dell’Atalanta li stavano riservando. Il Brescia riuscì a pareggiare e, dopo il tre a tre, il tecnico corse verso la curva dell’Atalanta.

Gesto che gli costò cinque giornate di squalifica ma rimasto impresso nella mente di tutti gli amanti del calcio; ecco in quella corsa ci sta tutto Mazzone, tecnico sanguigno che non accettava la sconfitta e che è rimasto nella memoria di uno degli sport più belli al mondo.