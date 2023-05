Atalanta-Verona, capitano ko: cambio forzato

Atalanta-Verona, il capitano va ko nella ripresa: cambio forzato e brutti segnali in vista del finale di stagione

Aveva aperto le marcature del match delle 18 tra Atalanta e Verona, ma Darko Lazovic è stato costretto ad uscire anticipatamente dal campo nel corso della ripresa.

Il giocatore serbo, capitano degli scaligeri, ha lasciato campo e fascia di capitano dopo neanche un’ora di gioco. Per il numero 8 gialloblù problema muscolare. Lazovic ha abbandonato immediatamente il campo sulle proprie gambe e il duo Zaffaroni-Bocchetti è stato costretto a sostituirlo con Marco Faraoni, che ha ereditato la fascia di capitano.

Una brutta notizia per il Verona, soprattutto in ottica finale di stagione. I gialloblù sono in piena corsa per non retrocedere e cruciali saranno le prossime due gare. In casa contro l’Empoli domenica 28 e a San Siro contro il Milan all’ultima giornata.